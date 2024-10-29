X, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına özel beğeni butonuna Türk bayrağı ekledi

29 Ekim 2024 16:38 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:38

Sosyal medya platformu X, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına özel olarak beğeni butonuna Türk bayrağı animasyonu ekleyerek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Kullanıcılar, beğeni butonuna tıkladıklarında ekranda beliren Türk bayrağı ile karşılaşıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ coşkusu Türkiye​ genelinde her alanda hissedilirken, sosyal medya platformu X de bu kutlamalara özel bir jestle katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına özel olarak, platformun beğeni butonuna Türk Bayrağı​ animasyonu eklendi.

X, BEĞENİ BUTONUNA TÜRK BAYRAĞI KOYDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı'na yönelik kutlamalar internette de kendini hissettiriyor. Elon Musk​'ın sahibi olduğu X'in yapmış olduğu bu güncelleme ise, kullanıcıların Cumhuriyet coşkusunu sosyal medya paylaşımlarıyla daha fazla yansıtabilmeleri adına düşünülmüş özel bir dokunuş olarak bulunuyor.

Kullanıcılar, Türk bayrağından bahsedilen bir paylaşımı beğendiklerinde, ekranda yuvarlak bir şeklide ay yıldızlı bayrağımız bir saniyeliğine beliriyor ve kayboluyor.

GOOGLE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOODLE'I HAZIRLADI

Öte yandan Google da ana sayfasında Cumhuriyet Bayramı'na özel bir Doodle hazırladı. Google'a Türkiye'den giren kullanıcılar, açılış sayfasında dalgalanan bir Türk bayrağını içeren özel Doodle ile karşılanıyor. Kullanıcılar Doodle'a tıklayarak Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşu hakkında daha fazla bilgiye erişebiliyor.