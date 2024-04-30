X (Twitter) akış yenilenmiyor sorunu çözümü 2024

30 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:44

X (Twitter) kullanıcıları, zaman akışının yenilenmemesi sorunuyla karşı karşıya. Pek çok kullanıcı, platforma giriş yapsa da akışlarında güncellemelerin gözükmemesi nedeniyle sorun yaşıyor. Peki sorunun çözümü ne? Detaylar haberimizde!

Bu durum, kullanıcıların 'hoş geldin hatası' olarak da adlandırdığı bir problem olarak öne çıkıyor. Twitter yetkilileri ise bu sorun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Twitter'da yaşanan zaman akışı sorunu, kullanıcıların paylaşılan içerikleri görmekte zorluk çekmesine neden oluyor.

Downdetector gibi platformlar, bu sorunun dünya genelinde birçok ülkede kullanıcıları etkilediğini bildiriyor.

Resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

Kullanıcılar, bu sorunu çözmek için tarayıcı önbelleğini temizlemek, cihazlarını yeniden başlatmak veya farklı bir tarayıcı veya cihaz kullanmak gibi yöntemlere başvuruyorlar.

X yetkililerinin uygulamaya bir güncelleme yapması bekleniyor.