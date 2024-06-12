X (Twitter) beklenen özelliğini aktif etti! Artık kimse ulaşamayacak 

12 Haziran 2024 21:59 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:01

X (Twitter), bu hafta beğeniler kısmının tüm kullanıcılar için gizleneceğini açıkladı

X (Twitter), bu hafta beğeniler kısmının tüm kullanıcılar için gizleneceğini açıkladı

2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, mini bloğun adını 'X' olarak değiştirmesinin ardından yaptığı yeniliklere her geçen gün bir yenisini daha ekledi.

Milyarder girişimci, bu kez de kullanıcıların beğenilerini gizledi. Akşam saatlerinde kullanıma geçen yeni özellik sayesinde kullanıcıların artık beğenileri gizli olacak.

"BEĞENİLERİN ARTIK GİZLİ"

Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni uygulama kullanıcıların beğenisine sunuldu. X platformuna giren kullanıcılar, "Beğenilerin artık gizli" notuyla karşılaştı.

Platformdan yapılan açıklamada, "Gizliliğinizi daha iyi korumak amacıyla herkes için Beğenileri gizli hâle getiriyoruz. Daha fazla gönderiyi beğenmek, "Sana Özel" akışını iyileştirir." ifadelerine yer verildi.