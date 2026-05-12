X (Twitter) çöktü mü neden açılmıyor? X 12 Mayıs sorunu

Twitter çökme raporu, sosyal medya platformuna anlık erişim sorunu yaşayan kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde yoğun şekilde kullanılan uygulamalardan biri de X olarak dikkat çekiyor. Platforma erişimde sorun yaşayan kullanıcılar “Twitter’a neden girilmiyor?” sorusuna yanıt arıyor. Dünya genelindeki kullanıcılar, akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve içeriklere erişimde yaşanan problemleri bildirirken, konu geniş yankı uyandırdı. Yaşanan aksaklıkların sebebi ve platformun ne zaman normale döneceği merak edilirken, gelişmeler kullanıcılar tarafından dikkatle izleniyor.
Küresel raporlamalar doğrultusunda ve son 24 saatlik veriler kapsamında Twitter’da herhangi bir erişim problemi tespit edilmemektedir. Bölgesel veya kullanıcı hesabı kaynaklı sorunlar nedeniyle tweet paylaşamama ya da akışı yenileyememe gibi problemler yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun giderilmesine yardımcı olabiliyor.
Uzman değerlendirmelerine göre X platformunda meydana gelen bu tür kısa süreli erişim problemleri; sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri ya da bakım çalışmaları gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde bu tarz kesintilerin yaşanma olasılığının arttığı ifade ediliyor. Erişim sorunu sırasında çok sayıda kullanıcı, akışın yenilenmediğini, paylaşımların görüntülenemediğini ve giriş hatalarıyla karşılaştığını bildirdi. Problemin bireysel bağlantılardan değil, genel bir erişim aksaklığından kaynaklandığı değerlendirildi. Kısa süreli erişim probleminin ardından platformun teknik müdahaleler sonucunda normale döndüğü ve kullanıcıların kısa süre içinde yeniden sorunsuz şekilde içeriklere ulaşabildiği aktarıldı.