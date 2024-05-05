05 May 2024 12:34 - Güncelleme : 05 May 2024 12:39
X (Twitter) hesap kapandı sorunu sebebi belli oldu, platformdaki tüm bot hesaplar silindi
Son dönemlerde Twitter platformunda artan bot ve spam hesaplarının sayısı endişelendiriyordu. X (Twitter) güvenlik ekibi, bu soruna karşı önlem alarak platformdaki bot ve spam hesapları temizlemeye başladı. Peki, X hesabım kapanır mı? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
X (Twitter) platformunda son dönemde bot ve spam hesaplarının artması, kullanıcıları rahatsız ediyordu.
Bu durumun farkında olan eski adıyla Twitter güvenlik ekibi, hızlı bir şekilde harekete geçerek temizlik çalışmalarını başlattı.
X yetkilileri, bot ve spam hesapların platformdan kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu adımın, platformun daha güvenli bir ortam haline getirilmesi amacıyla atıldığı belirtiliyor.
Ancak, bot ve spam hesapları temizlenirken kullanıcıların takipçi sayılarında azalma olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
X, sadece bu türde hesapların kapatılacağını; normal profillerin bir sıkıntı yaşamayacağını belirtti.
Kaynak: TGRT Haber