X (Twitter) hesap kapandı sorunu sebebi belli oldu, platformdaki tüm bot hesaplar silindi

05 May 2024 12:34 - Güncelleme : 05 May 2024 12:39

X engelleme özelliğinde büyük bir değişiklik yaptı

X engelleme özelliğinde büyük bir değişiklik yaptı

X (Twitter) platformunda son dönemde bot ve spam hesaplarının artması, kullanıcıları rahatsız ediyordu.

Bu durumun farkında olan eski adıyla Twitter güvenlik ekibi, hızlı bir şekilde harekete geçerek temizlik çalışmalarını başlattı.

X yetkilileri, bot ve spam hesapların platformdan kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu adımın, platformun daha güvenli bir ortam haline getirilmesi amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Ancak, bot ve spam hesapları temizlenirken kullanıcıların takipçi sayılarında azalma olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

X, sadece bu türde hesapların kapatılacağını; normal profillerin bir sıkıntı yaşamayacağını belirtti.