X (Twitter) mühendisi, 'DM özelliği kaldırılacak' iddiasına açıklık getirdi

X platformunda bir mühendisin yaptığı yanlış anlaşılan açıklama, direkt mesajların tamamen kaldırılacağı söylentisini tetikledi. Kısa sürede yayılan panik, kullanıcıların tepkilerine yol açarken, olayın aslında teknik bir güncellemeden ibaret olduğu açıklandı.

X platformunda (eski adıyla Twitter) kısa süreli bir panik yaşandı. Direkt mesajların tamamen kaldırılacağına yönelik söylentiler, bir yazılım mühendisinin yaptığı sıradan bir açıklamayla yayıldı. Kullanıcılar arasında hızla dolaşan yanlış anlaşılma ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

X DM ÖZELLİĞİNİ KALDIRIYOR MU?

Olay, bir X kullanıcısının karşılaştığı hatayı bildirip bir mühendisi etiketlemesiyle başladı. Zach Warunek, yanıtında “Sayfa yakında silinecek" şeklinde bir ifade kullandı. Ardından gelen "Yani artık mesaj istekleri de olmayacak mı?" sorusuna, "Hayır, sadece mesaj istekleri değil, tüm DM'ler yakında ortadan kalkacak" cevabını verdi.

Phone Arena'nın haberine göre, paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar, platformun en temel iletişim araçlarından birinin kaldırılacağı fikrini kötü bulduklarını belirtti. "Korkunç bir fikir olur" ve "O zaman X'in ne anlamı kalır?" gibi tepkilerle sosyal medya dolup taştı.

https://x.com/DriscollEllis/status/1912517175937560727

"TEKNİK BİR GÜNCELLEME"

Saatler sonra devreye giren bir başka mühendis, ortalığı yatıştırdı. Asıl kastedilenin, mesajlaşma sisteminin arayüzünde veya teknik altyapısında yapılacak bir yenileme olduğu belirtildi.

Hiçbir şekilde iletişim özelliğinin kaldırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. İlk paylaşımı yapan mühendis de açıklamasını güncelleyerek yanlış anlamayı ortadan kaldırdı.