X (Twitter) para kazanma sistemini değiştirdi: İşte yeni kurallar

10 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:02

X (Twitter) platformu, içerik üreticilerine yönelik para kazanma sistemini değiştirdi. Eski gelir paylaşım sisteminde, kullanıcıların gönderilerine yazılan yanıtlardaki reklamlar üzerinden para kazanılıyordu. Bu özellik kaldırıldı. Peki X'ten nasıl para kazanılır?

Elon Musk​'ın sahibi olduğu ve eski adıyla Twitter​ olarak bilinen X platformu, içerik üreticilerine yönelik gelir paylaşım programında büyük bir değişiklik yaptı. Şirket, 8 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni ödeme sistemini duyurdu. Artık X, para kazanma özelliğini daha farklı bir sisteme tabi tutuyor.

Yapılan açıklamaya göre, artık platformda para kazanan içerik üreticilerine, X Premium kullanıcılarından gelen etkileşime dayalı ödeme yapılacak. X Premium, aylık 50 TL'den başlayan ücretlerle sunulan bir abonelik​ hizmeti olup, abone olan kullanıcıların isimlerinin yanında doğrulanmış mavi tik işareti yer alıyor.

X, PARA KAZANMA SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Önceki gelir paylaşım sisteminde, X'te para kazanan kullanıcılara, içeriklerine cevap veren X Premium kullanıcılarına gösterilen reklam sayısına göre ödeme yapılıyordu. Ancak yeni sistemle birlikte reklamlar devre dışı bırakılarak, X Premium kullanıcılarının beğeni, yeniden paylaşım ve yanıt sayıları doğrudan ödeme miktarını belirleyecek.

Söz konusu değişiklik, içerik üreticilerine reklamların olmadığı içerikler için bile gelir elde etme fırsatı sunarak platformdaki etkileşimlerin önemini hiç olmadığı kadar artırıyor.