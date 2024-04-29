X, YouTube'a rakip yeni uygulaması X TV'yi 2024'te yayınlayacağını duyurdu

29 Nisan 2024 22:49 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 22:50

Teknoloji devi X, dijital yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Eski adıyla Twitter olan X, “X TV” adıyla, akıllı televizyonlarda gerçek zamanlı içeriklere erişebileceğiniz yeni platformunu duyurdu. Platformun, YouTube'a rakip olacağı açıklandı. Bu hamle, kullanıcıların video izleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağı belirtiliyor...

X TV uygulaması, yapay zeka destekli konuları içeren trend videolar sunacak.

Bu sayede kullanıcılar, ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içeriklere kolayca erişebilecekler.

Uygulama, cihazlar arası görüntüleme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, bir videoyu telefonlarından başlatıp daha sonra televizyonlarında izlemeye devam edebilecekler.

X CEO'su Linda Yaccarino, X TV uygulamasının yakında kullanıma sunulacağını belirtti.

Bu açıklama, X hayranlarını heyecanlandırdı ve uygulamanın çıkış tarihini merakla beklemeye başladı.

CEO'nun açıklamasına göre, uygulama 2024 yılı içerisinde çıkacak, tam tarih daha sonra duyurulacak.