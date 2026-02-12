xAI’da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Resmi açıklamalarda tüm ayrılıkların “dostane” olduğu vurgulanıyor. Üç yıllık bir sürecin ardından bazı kurucuların yeni fırsatlara yönelmesi elbette şaşırtıcı değil. Elon Musk’ın yüksek tempolu ve yoğun çalışma kültürü teknoloji dünyasında zaten bilinen bir gerçek.

Öte yandan, SpaceX’in xAI’ı satın alma sürecinin tamamlanmış olması ve önümüzdeki aylarda planlanan halka arz (IPO) ihtimali, erken dönem isimler için ciddi bir finansal kazanç kapısı anlamına geliyor. Yani işin ekonomik boyutu da var, açıkçası.