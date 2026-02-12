Menü Kapat
xAI'da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Şubat 12, 2026 11:25
xAI'da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’da üst düzey ayrılıklar art arda geldi. Son iki isimle birlikte 12 kişilik kurucu kadronun 6’sı şirketten ayrıldı.

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’da sular bir türlü durulmuyor. Son iki gün içinde yapılan açıklamalarla birlikte şirketin 12 kişilik kurucu ekibinin yarısının artık organizasyonda yer almadığı netleşti. Özellikle son bir yılda yaşanan kopuşlar, teknoloji dünyasında “Neler oluyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

xAI’da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Kısa süre önce SpaceX tarafından satın alınan xAI’da yaşanan bu gelişmeler, doğal olarak daha yakından izleniyor.

İKİ KURUCU İSİM ART ARDA AYRILDI

Pazartesi gecesi kurucu ortaklardan Yuhuai (Tony) Wu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla şirketten ayrıldığını duyurdu. Wu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Küçük ama etkili ekiplerin, yapay zekâ desteğiyle büyük dönüşümler oluşturabileceğini vurguladı.

xAI’da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Wu’nun açıklamasından sadece bir gün sonra, salı öğleden sonra bir başka kurucu ortak Jimmy Ba da ayrılığını ilan etti. Doğrudan Elon Musk’a bağlı çalışan Ba, paylaşımında Musk’a teşekkür etti. xAI ekibiyle gurur duyduğunu ve ilişkilerin dostane şekilde süreceğini ifade etti.

xAI’da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Açıklamalara bakıldığında her şey sakin ve planlı görünüyor. Ancak zamanlama dikkat çekici. İki kurucunun peş peşe veda etmesi, şirket içindeki tabloya dair soru işaretlerini artırdı.

xAI'da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

SON BİR YILDA BEŞ AYRILIK

Son ayrılıklarla birlikte xAI’ın 12 kişilik kurucu kadrosunun 6 üyesi şirketten ayrılmış oldu. Üstelik bu kopuşların beşi yalnızca son bir yıl içinde gerçekleşti. Bu da şirketin ilk vizyonunu şekillendiren isimlerin önemli bir bölümünün artık masada olmadığı anlamına geliyor.

xAI’da kurucu depremi: 12 kişilik ekibin yarısı gitti

Resmi açıklamalarda tüm ayrılıkların “dostane” olduğu vurgulanıyor. Üç yıllık bir sürecin ardından bazı kurucuların yeni fırsatlara yönelmesi elbette şaşırtıcı değil. Elon Musk’ın yüksek tempolu ve yoğun çalışma kültürü teknoloji dünyasında zaten bilinen bir gerçek.

Öte yandan, SpaceX’in xAI’ı satın alma sürecinin tamamlanmış olması ve önümüzdeki aylarda planlanan halka arz (IPO) ihtimali, erken dönem isimler için ciddi bir finansal kazanç kapısı anlamına geliyor. Yani işin ekonomik boyutu da var, açıkçası.

