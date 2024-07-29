Xbox 360 mağazası kapandı! Oyun oynamak için tek yol kaldı

29 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:59

Teknoloji devi Microsoft, yaklaşık bir yıl önce Xbox 360 mağazasını kapatacağını duyurmuştu ve işte o gün geldi çattı. Mağaza kapanmadan önce almayı unuttuğunuz oyunları aceleyle satın almak için son şansınız olabilir.

Xbox, pazar yerinin son günlerinde bazı oyunları büyük indirimlere sokmuştu ve birçok oyuncu bu fırsatı değerlendirdi. Şu anda mağazadaki en çok satan oyunlara baktığımızda, Mirror's Edge birinci sırada, Call Of Duty: World At War ikinci sırada ve GTA 5 de onların yanında yer alıyor. İki konsol nesli önce piyasaya sürülen bu oyunlar hâlâ büyük ilgi görüyor.

XBOX 360 MAĞAZASI BUGÜN KAPANDI

Mayıs ayında Microsoft, yüzlerce Xbox 360 oyununun fiyatını düşürmeye başlamıştı ve her geçen ay indirime daha fazla oyun eklemişti. Son oyun dalgası bu ayın başlarında eklendi ve büyük indirimler arasında Skyrim, Batman: Arkham Asylum ve Metal Gear Solid 5 gibi oyunlar bulunuyor.

Xbox 360 mağazası kapandıktan sonra, satın almış olduğunuz tüm oyunları normal şekilde oynamaya devam edebileceksiniz. Aynı zamanda sunucuları hâlâ aktif olan oyunlar da sorunsuz bir şekilde çalışacak. Değişecek tek şey, konsolun mağazasından dijital oyunlar satın alamayacak olmanız.

Bununla birlikte mağaza kapandıktan sonra unuttuğunuz bir oyunu kaçırdığınızı düşünüyorsanız, iyi haber şu ki fiziksel kopyaları bulabilirseniz hâlâ satın alabilecek ve oynayabileceksiniz. Kötü haber ise mağazanın kapanma haberi fiziksel oyun fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

XBOX 360 MAĞAZASI KAPANINCA FİZİKSEL OYUN FİYATLARI YÜKSELDİ

TheGamer, rastgele seçtiği 35 Xbox 360 oyununun fiyatlarının mağazanın kapanması duyurulduğundan beri ne kadar yükseldiğini kontrol etti ve bunların 30'unun fiyatlarının gerçekten arttığını tespit etti.

Bugünden itibaren, 360 oyunu almak isteyen herkes fiziksel olarak satın almak zorunda kalacak, bu da sahip olduğunuz 360 oyunlarının değerinin önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor.