Xbox Game Pass, Ağustos 2024 kataloğunda Mafia Definitive Edition'u ağırlayacak

06 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:30

İnternetsiz evde büyük başarı: 13 yaşındaki İhsan Uçar kendi oyuncaklarını üretiyor, hedefi drone yapmak!

İnternetsiz evde büyük başarı: 13 yaşındaki İhsan Uçar kendi oyuncaklarını üretiyor, hedefi drone yapmak!

Xbox Game Pass Ağustos 2024 oyun listesi belli oldu. Microsoft, Game Pass'in oyun kataloğunu her ay düzenli olarak eklediği yapımlarla genişletiyor. Ağustos ayının başlarından itibaren 3 adet yeni oyun kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Aylık abonelik ile yüzlerce oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, Ağustos 2024 tarihinde Magical Delicacy, Flock ve Frostpunk 2 başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlar getirecek.

XBOX GAME PASS TEMMUZ 2024 ÜCRETSİZ OYUNLARI

1 Ağustos - 31 Temmuz 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:

Creatures of Ava (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Ağustos

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos

Mafia: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Ağustos

Öte yandan 15 Ağustos'tan itibaren Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlar şöyle: