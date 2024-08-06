Xbox Game Pass, Ağustos 2024 kataloğunda Mafia Definitive Edition'u ağırlayacak
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Microsoft
06 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:30
Xbox Game Pass için Ağustos 2024 oyunları belli oldu. 7 Ağustos'tan itibaren platforma, Mafia Definitive Edition dahil olmak üzere 3 yeni oyun eklenecek. İşte Game Pass Ağustos 2024 oyunları...
Xbox Game Pass Ağustos 2024 oyun listesi belli oldu. Microsoft, Game Pass'in oyun kataloğunu her ay düzenli olarak eklediği yapımlarla genişletiyor. Ağustos ayının başlarından itibaren 3 adet yeni oyun kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Aylık abonelik ile yüzlerce oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, Ağustos 2024 tarihinde Magical Delicacy, Flock ve Frostpunk 2 başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlar getirecek.
XBOX GAME PASS TEMMUZ 2024 ÜCRETSİZ OYUNLARI
1 Ağustos - 31 Temmuz 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:
- Creatures of Ava (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Ağustos
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos
- Mafia: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Ağustos
Öte yandan 15 Ağustos'tan itibaren Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlar şöyle:
- Airborne Kingdoms (Bulut, Konsol ve PC)
- Offworld Trading Company (PC)
- Shadow Warrior 3 (Bulut, Konsol ve PC)
- The Texas Chain Saw Massacre (Bulut, Konsol ve PC)
Kaynak: Microsoft