Xbox Game Pass, Eylül 2024 oyun kataloğunu açıkladı: 6 oyun da platformdan kalkıyor
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Eylül 2024 17:41 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:41
Xbox Game Pass için Eylül 2024 oyunları belli oldu. 4 Eylül'den itibaren, Age of Mythology: Retold dahil olmak üzere 4 yeni oyun eklenecek. 6 oyun ise platforma veda edecek. İşte Xbox Game Pass'e eklenecek ve kaldırılacak oyunlar...
Xbox Game Pass Eylül 2024 ücretsiz oyun listesi belli oldu. Game Pass'in oyun kataloğunu her ay eklediği yapımlarla büyütmeye devam eden Microsoft, eylül ayında 4 adet yeni oyunu kullanıcılarına sunacak. Peki Game Pass Eylül 2024 kataloğunda neler var? İşte detaylar...
Aylık abonelik ile yüzlerce oyuna sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass, Eylül 2024 tarihinde Expeditions: A MudRunner Game ve Age of Mythology: Retold başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlara ev sahipliği yapacak.
XBOX GAME PASS EYLÜL 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR
Microsoft'un açıklamasına göre 4 Eylül - 17 Eylül 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:
- Age of Mythology: Retold (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 4 Eylül
- Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Eylül
- Riders Republic (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Eylül
- Train Sim World 5 (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Eylül
15 Eylül'den itibaren Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlar şöyle:
- Ashes of Singularity: Escalation (PC)
- FIFA 23 (Bulut, Konsol ve PC)
- Payday 3 (Bulut, Konsol ve PC)
- Slime Rancher 2 (Bulut, Konsol ve PC)
- SpiderHeck (Bulut, Konsol ve PC)
- You Suck At Parking (Bulut, Konsol ve PC)
Kaynak: Tgrthaber.com