Xbox Game Pass, Eylül 2024 oyun kataloğunu açıkladı: 6 oyun da platformdan kalkıyor

03 Eylül 2024 17:41 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:41

Xbox Game Pass Eylül 2024 ücretsiz oyun listesi belli oldu. Game Pass'in oyun kataloğunu her ay eklediği yapımlarla büyütmeye devam eden Microsoft, eylül ayında 4 adet yeni oyunu kullanıcılarına sunacak. Peki Game Pass Eylül 2024 kataloğunda neler var? İşte detaylar...

Aylık abonelik ile yüzlerce oyuna sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass, Eylül 2024 tarihinde Expeditions: A MudRunner Game ve Age of Mythology: Retold başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlara ev sahipliği yapacak.

XBOX GAME PASS EYLÜL 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR

Microsoft'un açıklamasına göre 4 Eylül - 17 Eylül 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:

Age of Mythology: Retold (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 4 Eylül

Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Eylül

Riders Republic (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Eylül

Train Sim World 5 (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Eylül

15 Eylül'den itibaren Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlar şöyle: