Xbox Game Pass kullanıcılarına kötü haber: Yeni fiyat artışı yolda

Microsoft'un konsol ve oyun fiyatlarındaki artışların ardından şimdi de Game Pass abonelik hizmeti için zam yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Peki Game Pass'e ne zaman zam gelecek? İşte bilinen detaylar...

Teknoloji devi Microsoft, Xbox ekosisteminde art arda gerçekleştirdiği zamlarla gündemde. Önce konsol fiyatları yükselmişti, ardından Xbox oyunlarının fiyatı 80 dolara çıkmıştı. Windows Central'in haberine göre, şimdi ise sırada Game Pass abonelik sistemi olabilir.

XBOX CLOUD GAMING ZAMLANIYOR

Yakın zamanda bir Xbox kullanıcısı, Xbox Cloud Gaming platformunda "SubscriptionPriceIncrease" (Abonelik fiyat artışı) adında yeni bir sistem uyarısı fark etti. Bu da Microsoft'un Game Pass fiyatlarını artırmaya hazırlandığı anlamına geliyor.

Şu anda Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ABD'de aylık 19,99 dolar seviyesinde. Bu paket, Xbox Cloud Gaming hizmetini de kapsıyor ve oyunculara yüzlerce oyunu bulut üzerinden oynama imkanı sunuyor. Cloud Gaming'in Türkiye'de kullanılamadığını da belirtmekte fayda var.

GAME PASS FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Son bir yılda Microsoft ve diğer büyük teknoloji şirketleri, ürün ve hizmetlerinde kademeli olarak fiyat artışına gitti. Gerekçe olarak ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve Avrupa dahil birçok ülkeye getirmiş olduğu gümrük vergileri, enflasyonist baskılar vb. şeyleri gösterdiler.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Çin ve ABD, vergi tarifeleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu doğrultuda Amerika yüzde 55, Çin yüzde 10 tarife uygulayacak.

XBOX GAME PASS ABONELİK ÜCRETİNE ZAM NE ZAMAN GELİR?

Şu an için Microsoft cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak sistem içindeki yeni uyarılar ve geçmiş zam trendleri göz önünde bulundurulduğunda, Game Pass fiyatlarının yakın gelecekte artması sürpriz olmayacak.