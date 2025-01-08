Xbox Game Pass Ocak 2025 oyunları belli oldu: 4200 TL'lik oyunlar ücretsiz

08 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:05

Microsoft, Game Pass Ocak 2025 oyun kataloğunu açıkladı. UFC 5 ve Diablo dahil olmak üzere 7 yeni oyun platforma eklenecek, 6 oyun kaldırılacak. İşte Game Pass Ocak 2025 oyun kataloğu.

Xbox Game Pass, aylık abonelik sistemiyle sunduğu yüzlerce oyun seçeneğiyle oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ay yeni oyunlarla zenginleştirilen kütüphaneye, ocak ayının ilk yarısında toplam değeri 4 bin 230 TL'yi aşan 7 yeni yapım eklenecek.

XBOX GAME PASS'E OCAK AYINDA EKLENECEK OYUNLAR

Yeni eklenen oyunlardan UFC 5 ve Diablo, daha önce yalnızca Ultimate aboneleri için erişilebilirken, şimdi konsol kullanıcılarına sunulan "Standard" aboneliği ile de oynanabilir hale geliyor. 7 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında toplam değeri 4 bin 230 TL'yi aşan yedi oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Oyunların listesi ve detayları şu şekilde:

Road 96 (PC ve Konsol) – 7 Ocak, 179 TL

Lightyear Frontier (Konsol) – 8 Ocak, 625 TL

My Time at Sandrock (Konsol) – 8 Ocak, 141,25 TL

Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) – 8 Ocak, 85 TL

Rolling Hills (Konsol) – 8 Ocak, 42,50 TL

EA Sports UFC 5 (Konsol) – 14 Ocak, 2.899,99 TL

Diablo (PC) – 14 Ocak, 259 TL

Özellikle EA Sports UFC 5 ve Diablo, dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Bunlar dışında listede yer alan tüm oyunlar, daha önce sadece Ultimate aboneleri için erişilebilirdi. Bu oyunlar artık konsola yönelik "Standard" abonelik kapsamında da oynanabilecek.

KÜTÜPHANEDEN KALDIRILACAK OYUNLAR

Öte yandan, 15 Ocak itibarıyla Xbox Game Pass kütüphanesinden altı oyun çıkarılacak. Bu oyunlar ise şunlar: