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 | Ömer Faruk Dogan

Xbox Game Pass Şubat 2025 listesi belli oldu: 6700 TL değerinde 4 yeni oyun geliyor

Microsoft, Xbox Game Pass Şubat 2025 kapsamında oyun severleri sevindirecek yeni eklemeler yaptı. Ayın ikinci yarısında toplam değeri 6700 TL'yi bulan 4 yeni oyun, abonelik sistemine dahil ediliyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 14:38

Xbox Game Pass Şubat 2025 oyun kataloğu seçkisi duyuruldu. Microsoft, ayın kalanında toplam değeri yaklaşık 6700 TL olan 4 oyunu Game Pass kütüphanesine ekleyeceğini açıkladı. Listede, merakla beklenen Avowed'un çıkış gününde abonelere sunulduğu belirtilirken, EA Sports F1 24 ve Warhammer 40,000: Rogue Trader gibi yapımlar da kütüphaneye katılacak.

XBOX GAME PASS ŞUBAT 2025 OYUNLARI

Şubat ayının ikinci yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar ve tarihleri:

  • Avowed (PC ve Konsol): 2 bin 499 TL - 18 Şubat
  • EA Sports F1 24 (PC ve Konsol): 2.899 TL - 20 Şubat
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader (PC ve Konsol): 700 TL - 20 Şubat
  • Watch Dogs: Legion (PC ve Konsol): 600 TL - 25 Şubat
Game Pass Şubat 2025 oyunları

Xbox Game Pass Şubat 2025 güncellemeleriyle aboneler, toplam değeri yaklaşık 6700 TL olan bu dört oyunu hiçbir ek ücret ödemeden oynayabilecekler.

XBOX GAME PASS ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Xbox Game Pass, tıpkı PlayStation Plus gibi üyelik sistemini birkaç farklı katmana ayırmış durumda. Merak edenler için Game Pass'in üyelik ücretleri şu şekilde:

  • Core - aylık 175 TL
  • Standard - aylık 249 TL
  • Ultimate - aylık 309 TL
  • Game Pass PC - aylık 209 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

Game Pass nedir?
Game Pass, PC ve Xbox konsol sahiplerine, aylık olarak bir abonelik ücreti ödeyerek yüzlerce oyuna erişebilecekleri bir sistem olarak hizmet veriyor.
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#Teknoloji
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