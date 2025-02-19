Xbox Game Pass Şubat 2025 listesi belli oldu: 6700 TL değerinde 4 yeni oyun geliyor

İstanbul
Xbox Game Pass Şubat 2025 oyun kataloğu seçkisi duyuruldu. Microsoft, ayın kalanında toplam değeri yaklaşık 6700 TL olan 4 oyunu Game Pass kütüphanesine ekleyeceğini açıkladı. Listede, merakla beklenen Avowed'un çıkış gününde abonelere sunulduğu belirtilirken, EA Sports F1 24 ve Warhammer 40,000: Rogue Trader gibi yapımlar da kütüphaneye katılacak.
Şubat ayının ikinci yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar ve tarihleri:
Xbox Game Pass Şubat 2025 güncellemeleriyle aboneler, toplam değeri yaklaşık 6700 TL olan bu dört oyunu hiçbir ek ücret ödemeden oynayabilecekler.
Xbox Game Pass, tıpkı PlayStation Plus gibi üyelik sistemini birkaç farklı katmana ayırmış durumda. Merak edenler için Game Pass'in üyelik ücretleri şu şekilde: