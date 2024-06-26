Xbox Game Pass Temmuz 2024 oyunları belli oldu

26 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:08

Xbox Game Pass Temmuz 2024 oyun listesi belli oldu. Microsoft, Game Pass'in oyun kataloğunu her ay düzenli olarak eklediği yapımlarla genişletiyor. Temmuz ayının ortasından itibaren 6 adet oyun daha kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, 16-31 Temmuz arasında Magical Delicacy, Flock ve Frostpunk 2 başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlar getirecek.

XBOX GAME PASS TEMMUZ 2024 ÜCRETSİZ OYUNLARI

16 Temmuz - 31 Temmuz 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde;

Flock: 16 Temmuz

Magical Delicacy: 16 Temmuz

Dungeons of Hinterberg: 18 Temmuz

Flintlock: The Siege of Dawn: 18 Temmuz

Kumitsu-Gami: Path of the Goddess: 19 Temmuz

Frostpunk 2: 25 Temmuz