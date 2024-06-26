Xbox Game Pass Temmuz 2024 oyunları belli oldu
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Game Rant
26 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:08
Xbox Game Pass için Temmuz 2024 oyunları belli oldu. 16 Temmuz'dan itibaren platforma, uçan koyunlardan oluşan bir çete kurma oyunu Flock dahil olmak üzere 6 yeni oyun eklenecek. İşte Game Pass Temmuz 2024 oyunları...
Xbox Game Pass Temmuz 2024 oyun listesi belli oldu. Microsoft, Game Pass'in oyun kataloğunu her ay düzenli olarak eklediği yapımlarla genişletiyor. Temmuz ayının ortasından itibaren 6 adet oyun daha kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, 16-31 Temmuz arasında Magical Delicacy, Flock ve Frostpunk 2 başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunlar getirecek.
XBOX GAME PASS TEMMUZ 2024 ÜCRETSİZ OYUNLARI
16 Temmuz - 31 Temmuz 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde;
- Flock: 16 Temmuz
- Magical Delicacy: 16 Temmuz
- Dungeons of Hinterberg: 18 Temmuz
- Flintlock: The Siege of Dawn: 18 Temmuz
- Kumitsu-Gami: Path of the Goddess: 19 Temmuz
- Frostpunk 2: 25 Temmuz
Kaynak: Game Rant