Xbox Series X dijital sürüm satışa sunuldu: Önemli bir eksikle geliyor

15 Ekim 2024 15:53 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:53

Microsoft, Xbox Series X konsolunun tamamen dijital bir versiyonunu beyaz renk seçeneğiyle piyasaya sürdü. Yeni model, 12 TFLOP işlemci gücü, 8K HDR ve 120 FPS destekleyen güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Ancak cihaz, önemli bir eksikle piyasaya çıkıyor.

Microsoft, popüler oyun konsolu Xbox Series X​ modelinin disksiz versiyonunu resmen satışa sundu. Yeni model, Xbox Series S ile aynı beyaz renkte geliyor. 12 TFLOP işlemci gücü ve 8K'ya kadar HDR çözünürlük desteği gibi özelliklerle ön plana çıkan konsol, önemli bir eksikle piyasaya çıktı.

Yeni Xbox Series X, tamamen dijital bir sürüm olarak tanıtıldı ve disk sürücüsü ekleme seçeneğine sahip değil. Yani konsolu satın alacak kullanıcılar, yalnızca Xbox Store üzerinden oyunlara erişebilecek. Depolama kapasitesi olarak 1TB dahili hafıza desteği sunan Series X, teknik özellikleri ile de dikkat çekti.

XBOX SERIES X DİJİTAL SÜRÜM NELER SUNUYOR?

Standart Xbox Series X'ten en belirgin farkı, yeni modelin karbon siyahı yerine beyaz bir kasaya sahip olması. Bu beyaz kaplama, Xbox Series S'te kullanılan "robot white" adı verilen renkle aynı.

Öte yandan konsolun performansında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Beyaz Xbox Series X, orijinal modelde olduğu gibi güçlü bir donanıma sahip. 3.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Zen 2 CPU ve 12 teraflop gücündeki RDNA 2 mimarisine sahip GPU ile donatılmış durumda. Ayrıca 16 GB GDDR6 belleği ve 1 TB NVMe SSD depolama kapasitesi bulunuyor.

Depolama alanı, depolama genişletme kartı ve harici HDD desteği ile artırılabiliyor. Beyaz Series X'in bağlantı noktaları ve portları da önceki modelle aynı. Arka kısımda iki adet USB-A portu, HDMI 2.1 portu, ethernet portu ve depolama genişletme yuvası yer alıyor. Ön tarafta, kontrolcü ve aksesuarlar için bir adet USB-A portu var.

Microsoft'un iddiasına göre, gerçek 4K çözünürlük sunabilen konsol, 8K HDR desteği ve 120 FPS'ye kadar yenileme hızını destekliyor. HDMI 2.1 bağlantısı ile otomatik düşük gecikme modu, değişken yenileme hızı ve AMD FreeSync gibi modern oyun teknolojilerini destekleyen cihaz, ses konusunda da Dolby Atmos ve DTS 5.1 gibi özellikleri kullanıcılarına sergiliyor.

XBOX SERIES X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Merak edenler için Beyaz Xbox Series X Dijital Sürüm modelinin teknik özellikleri bir bakışta şöyle: