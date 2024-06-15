Xbox'a özel olan Sea of Thieves, PlayStation 5'te rekor kırdı

15 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:24

Sony, Mayıs 2024 tarihinde en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği özelinde yayınlanan listede Xbox'ın kısa bir süre önce PS5'e getirdiği bir oyun zirveye oturarak dikkat çekti.

SEA OF THIEVES, PLAYSTATION 5'İN YILDIIZ OLDU

Microsoft geçtiğimiz günlerde, Xbox'ı her platforma getirme hedefi doğrultusunda bazı oyunlarını PlayStation'a çıkarma kararı aldı. Bunlar arasında, 2018 yılında piyasaya sürülen Sea of Thieves de bulunuyordu.

Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan, korsan temalı bir aksiyon-macera oyunu olan Sea of Thieves, hem ABD/Kanada hem de Avrupa listelerinde PS5'in en çok satan oyunu olarak kayıtlara geçti.

PLAYSTATION 5 MAYIS 2024 EN ÇOK SATAN OYUNLAR

ABD / Kanada:

Sea of Thieves

Madden NFL 24

Call of Duty: Modern Warfare III

HELLDIVERS 2

Grand Theft Auto V

NBA 2K24

MLB The Show 24

Stellar Blade

Fallout 4

Who’s Your Daddy?!

Avrupa