Xbox'a özel olan Sea of Thieves, PlayStation 5'te rekor kırdı
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: PlayStation
15 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:24
Mayıs ayında en çok satan PlayStation 5 oyunu belli oldu. Xbox'a özel olan ve kısa süre önce PS5'te sunulan Sea of Thieves, listeyi altüst etti.
Sony, Mayıs 2024 tarihinde en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği özelinde yayınlanan listede Xbox'ın kısa bir süre önce PS5'e getirdiği bir oyun zirveye oturarak dikkat çekti.
SEA OF THIEVES, PLAYSTATION 5'İN YILDIIZ OLDU
Microsoft geçtiğimiz günlerde, Xbox'ı her platforma getirme hedefi doğrultusunda bazı oyunlarını PlayStation'a çıkarma kararı aldı. Bunlar arasında, 2018 yılında piyasaya sürülen Sea of Thieves de bulunuyordu.
Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan, korsan temalı bir aksiyon-macera oyunu olan Sea of Thieves, hem ABD/Kanada hem de Avrupa listelerinde PS5'in en çok satan oyunu olarak kayıtlara geçti.
PLAYSTATION 5 MAYIS 2024 EN ÇOK SATAN OYUNLAR
ABD / Kanada:
- Sea of Thieves
- Madden NFL 24
- Call of Duty: Modern Warfare III
- HELLDIVERS 2
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K24
- MLB The Show 24
- Stellar Blade
- Fallout 4
- Who’s Your Daddy?!
Avrupa
- Sea of Thieves
- Grand Theft Auto V
- F1 24
- Assassin’s Creed Mirage
- HELLDIVERS 2
- Call of Duty: Modern Warfare III
- TopSpin 2K25
- Fallout 4
- Who’s Your Daddy?!
- Stellar Blade
Kaynak: PlayStation