Xbox'ta yaprak dökümü: Çok sayıda oyun stüdyosu kapatıldı

08 May 2024 10:58 - Güncelleme : 08 May 2024 11:00

Pek çok teknoloji devi iş gücünü azaltmak için çalışanlarını işten çıkarmaya devam ederken Microsoft, Xbox Game Studios çatısı altında faaliyet göstermekte olan çok sayıda oyun stüdyosunu kapatma kararı aldı.

Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, "markaların ve kaynakların yeniden önceliklendirilmesi" nedeniyle bu kararın alındığını belirtirken, yüzlerce çalışanın da işsiz kalacağı öğrenildi.

XBOX, 3 OYUN STÜDYOSUNU KAPATTI

The Verge'nin haberine göre, kapatılan ilk stüdyo Redfall'ın geliştiricisi ve Arkane'nin Teksas'taki birimi Arkane Austin oldu. Hi-Fi Rush'un arkasındaki isim Tango Gameworks ve Mighty Doom'un geliştiricisi Alpha Dog Games de karardan etkilendi.

Matt Booty, Arkane çalışanlarının bir kısmının Bethesda bünyesindeki bazı projelerde işlerine devam edeceklerini belirtti. Redfall'un bir önceki güncellemesi, Microsoft'un oyun üzerindeki tüm geliştirmeleri sona erdirmesi nedeniyle son güncellemesi olacak.

Oyunun sunucuları aktif olarak kalacak, Hero DLC'sini satın almış olanlara ise telafi amacıyla bazı teklifler sunulacak.

Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks'in ekibi ise işsiz kalacak. Booty, oyunun olduğu platformlarda sunulmaya devam edileceğini belirtti. Hi-Fi Rush geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'te piyasaya sürülmüştü.

Kapatılan üçüncü stüdyo olan Alpha Dog Games ile ilgili olarak Booty, "Mighty Doom 7 Ağustos'ta sona erecek ve oyuncuların oyunda herhangi bir satın alma işlemi yapabilmesini kapatacağız" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Microsoft, Roundhouse Studios'taki ekibi The Elder Scrolls Online üzerinde daha yakından çalışmak üzere ZeniMax Online Studios'a taşıma kararı aldığını açıkladı.