Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

Şubat 12, 2026 17:03
1
Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

Microsoft’un İngiltere’de başlattığı zorunlu yaş doğrulama uygulaması, birçok Xbox kullanıcısını zor durumda bıraktı. Oyuncular, oyun sırasında hesaplarından atıldıklarını ve yeniden giriş yapmadan online oynayamadıklarını söylüyor.

2
Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

Microsoft, İngiltere’de yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası’na uyum sağlamak için Xbox hesaplarında zorunlu yaş doğrulama sürecini devreye aldı. Ancak uygulama daha ilk günlerden itibaren ciddi şikâyetlerle gündeme geldi.

3
Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

Birçok oyuncu, herhangi bir uyarı olmadan hesaplarından çıkış yapıldığını ve online oyunlara erişimin kesildiğini bildiriyor. Şirketin destek sayfasında da sorunun incelendiği belirtiliyor.

4
Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

OYUNUN ORTASINDA GİRİŞ EKRANI

Kullanıcıların aktardığına göre sorun bazen tam oyun sırasında ortaya çıkıyor. Yani maçın ortasındasınız, her şey normal ilerliyor derken bir anda giriş ekranına düşüyorsunuz.

5
Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

Bir Xbox kullanıcısı, yeniden giriş yaptıktan sonra Xbox dışındaki iletişim özelliklerinin de kısıtlandığını söyledi. Yaşını doğrulamak için cep telefonu numarası, kimlik bilgisi ve hatta canlı video üzerinden yaş tahmini gibi yöntemler denediğini aktaran kullanıcı, buna rağmen sistemin sürekli hata verdiğini belirtti. Açıkçası süreç birçok kişi için tam bir çıkmaza dönüşmüş durumda.

6
Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

18 YAŞ ÜSTÜ HESAPLAR DA TAKILIYOR

Sorun yalnızca reşit olmayan kullanıcıları etkilemiyor. 18 yaşından büyük olduğunu söyleyen bazı oyuncular da yaş doğrulama engeline takıldıklarını ifade ediyor.

Daha da ilginci, süreci tamamladığını söyleyen bazı kullanıcılar bile online özelliklere tam erişim sağlayamadıklarını aktarıyor. Bu durumda oyuncuların önünde neredeyse tek seçenek kalıyor: Xbox destek hattına başvurmak. Ancak çözüm sürecinin ne kadar süreceği belirsiz.

