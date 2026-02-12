Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

18 YAŞ ÜSTÜ HESAPLAR DA TAKILIYOR

Sorun yalnızca reşit olmayan kullanıcıları etkilemiyor. 18 yaşından büyük olduğunu söyleyen bazı oyuncular da yaş doğrulama engeline takıldıklarını ifade ediyor.

Daha da ilginci, süreci tamamladığını söyleyen bazı kullanıcılar bile online özelliklere tam erişim sağlayamadıklarını aktarıyor. Bu durumda oyuncuların önünde neredeyse tek seçenek kalıyor: Xbox destek hattına başvurmak. Ancak çözüm sürecinin ne kadar süreceği belirsiz.