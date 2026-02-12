Xbox’ta yaş doğrulama krizi: Oyuncular tek tek atılıyor

Kategoriler
Microsoft’un İngiltere’de başlattığı zorunlu yaş doğrulama uygulaması, birçok Xbox kullanıcısını zor durumda bıraktı. Oyuncular, oyun sırasında hesaplarından atıldıklarını ve yeniden giriş yapmadan online oynayamadıklarını söylüyor.
Microsoft, İngiltere’de yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası’na uyum sağlamak için Xbox hesaplarında zorunlu yaş doğrulama sürecini devreye aldı. Ancak uygulama daha ilk günlerden itibaren ciddi şikâyetlerle gündeme geldi.
Birçok oyuncu, herhangi bir uyarı olmadan hesaplarından çıkış yapıldığını ve online oyunlara erişimin kesildiğini bildiriyor. Şirketin destek sayfasında da sorunun incelendiği belirtiliyor.
Kullanıcıların aktardığına göre sorun bazen tam oyun sırasında ortaya çıkıyor. Yani maçın ortasındasınız, her şey normal ilerliyor derken bir anda giriş ekranına düşüyorsunuz.
Bir Xbox kullanıcısı, yeniden giriş yaptıktan sonra Xbox dışındaki iletişim özelliklerinin de kısıtlandığını söyledi. Yaşını doğrulamak için cep telefonu numarası, kimlik bilgisi ve hatta canlı video üzerinden yaş tahmini gibi yöntemler denediğini aktaran kullanıcı, buna rağmen sistemin sürekli hata verdiğini belirtti. Açıkçası süreç birçok kişi için tam bir çıkmaza dönüşmüş durumda.
Sorun yalnızca reşit olmayan kullanıcıları etkilemiyor. 18 yaşından büyük olduğunu söyleyen bazı oyuncular da yaş doğrulama engeline takıldıklarını ifade ediyor.
Daha da ilginci, süreci tamamladığını söyleyen bazı kullanıcılar bile online özelliklere tam erişim sağlayamadıklarını aktarıyor. Bu durumda oyuncuların önünde neredeyse tek seçenek kalıyor: Xbox destek hattına başvurmak. Ancak çözüm sürecinin ne kadar süreceği belirsiz.