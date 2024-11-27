X'e (Twitter) çok sevilecek bir özellik geldi: Bir arkadaşınıza Premium aboneliği ısmarlayabileceksiniz

27 Kasım 2024 09:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:57

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, iPhone ve iPad kullanıcılarına, platformun ücretli abonelik hizmetleri olan X Premium ve Premium+'ı diğer kullanıcılara hediye etme imkanı tanıdı. Kullanıcılar, bir hesabın profiline gidip hediye simgesine dokunarak bu abonelikleri tek seferlik satın alıp hediye edebiliyor

Elon Musk​'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), iPhone​ kullanıcılarına yönelik yeni bir özellik duyurdu. Artık iPhone ve iPad​ kullanıcıları, platformun ücretli abonelik hizmetleri olan X Premium ve Premium+'ı diğer kullanıcılara hediye edebilecek.

X PREMİUM NEDİR?

X Premium aboneliği, kullanıcılara birçok ayrıcalık sunmakta. Daha az reklam görmekten mavi onay rozeti kazanmaya, uzun içerik paylaşımından mesaj düzenlemeye kadar birçok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca üretken yapay zeka Grok'a da erişim de bu abonelikle mümkün hale geliyor.

Premium+ abonelik ise platformu tamamen reklamsız bir şekilde kullanma imkanı tanıyor.

NASIL ABONELİK HEDİYE EDİLİR?

X Premium veya Premium+ hediye etmek için:

Öncelikle X'te Premium abonesi olmayan herhangi bir hesabın profiline gidin ve hediye simgesine dokunun.

Premium veya Premium+ seçeneğini belirleyin ve "Hediye Et ve Ödeme Yap" butonuna dokunarak ödeme işlemini tamamlayın. Hediyenin alıcısına bir bildirim gönderilir ve hediyeyi alır.

Birine X Premium hediye ettiğinizde, platform hediyenin alıcısına bir bildirim gönderiyor ve hediyeyi onlara sizin aldığınızı bildiriyor. Öte yandan hediyelerin yalnızca tek seferlik satın alma işlemleri olduğunu ve tekrar eden abonelik şeklinde satın alınamayacağını da belirtmek gerekiyor.

Eğer hediye etmeye çalıştığınız kişi, X'in uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa, X Premium aboneliğini iptal ederse veya platformun içerik politikalarını kabul etmezse hediye abonelik iptal edilecek. Ek olarak hediye aboneliğin süresi tamamlanmış sayılacak ve artık kullanılamayacak.