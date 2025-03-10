X'e (Twitter) açıldı mı? Yetkililerden açıklama geldi

Twitter adı ile bilinen X plartformuna erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinde de yaşanan erişim sorunu akşam saatlerinde de patlak verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. X platformunun sahibi Elon Musk ise siber saldırı altında olduklarını iddia etti.

Öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformu X’e (eski adıyla Twitter) erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma giriş yapmakta ve paylaşımları görüntülemekte güçlük çekiyor. Kullanıcılar 'X ne zaman açılacak?' , 'Twitter ne zaman açılacak?' diyerek aratma yaparken ilk açıklama da geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde küresel çapta bir kesinti meydana geldiğini belirtti. Sayan konuyla ilgili açıklamasında, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"X PLARTFORMUNDAN BİLGİ TALEP EDİLDİ"

Sayan, sosyal medya hesabından, X sosyal medya platformunda yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

'SİBER SALDIRI ALTINDAYIZ'

X (Twitter) sahibi Elon Musk, kesintiler sonrası açıklamada X hesabından açıklamada bulundu. X'e yönelik siber saldırı gerçekleştiğini iddia eden Musk, "Büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke bu saldırının arkasında olabilir." dedi.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde:

"X'e yönelik büyük çaplı bir siber saldırı gerçekleşti (hala devam ediyor). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu seferki saldırı çok fazla kaynak kullanılarak gerçekleştirildi. Büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke bu saldırının arkasında olabilir. İz sürüyoruz…"

https://x.com/elonmusk/status/1899149509407473825