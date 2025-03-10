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 | Mutluhan Yildiz

X'e (Twitter) açıldı mı? Yetkililerden açıklama geldi

Twitter adı ile bilinen X plartformuna erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinde de yaşanan erişim sorunu akşam saatlerinde de patlak verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. X platformunun sahibi Elon Musk ise siber saldırı altında olduklarını iddia etti.

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X'e (Twitter) açıldı mı? Yetkililerden açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 20:47

Öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformu X’e (eski adıyla Twitter) erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma giriş yapmakta ve paylaşımları görüntülemekte güçlük çekiyor. Kullanıcılar 'X ne zaman açılacak?' , 'Twitter ne zaman açılacak?' diyerek aratma yaparken ilk açıklama da geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde küresel çapta bir kesinti meydana geldiğini belirtti. Sayan konuyla ilgili açıklamasında, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Twitter kapandı mı? Erişim sorunu sonrası yasaklandığı düşünüldü

"X PLARTFORMUNDAN BİLGİ TALEP EDİLDİ"

Sayan, sosyal medya hesabından, X sosyal medya platformunda yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

'SİBER SALDIRI ALTINDAYIZ'

X (Twitter) sahibi Elon Musk, kesintiler sonrası açıklamada X hesabından açıklamada bulundu. X'e yönelik siber saldırı gerçekleştiğini iddia eden Musk, "Büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke bu saldırının arkasında olabilir." dedi.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde:

"X'e yönelik büyük çaplı bir siber saldırı gerçekleşti (hala devam ediyor). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu seferki saldırı çok fazla kaynak kullanılarak gerçekleştirildi. Büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke bu saldırının arkasında olabilir. İz sürüyoruz…"

https://x.com/elonmusk/status/1899149509407473825

Sıkça Sorulan Sorular

TWİTTER DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Bugün Twitter'da yaşanan teknik arızanın ardından kullanıcılar düzeleceği saati bekliyordu. Yaşanan bağlantı hatası ekipler tarafından kısa süre içerisinde düzelirken şu an sorunsuz olarak giriş yapılabiliyor. Son gelen raporlamalara göre X'te herhangi bir sorun bulunmuyor.
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ETİKETLER
#xiaomi
#twitter
#erişim sorunu
#sosyal-medya
#Hizmet Kesintisi
#Usom
#Teknoloji
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