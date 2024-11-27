Xiaomi 14, global HyperOS 2 güncellemesini aldı: Güncellemeyi destekleyen diğer modeller

27 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:37

Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2 güncellemesini ilk olarak globalde Xiaomi 14 kullanıcılarına sundu. Yaklaşık 6,3 GB boyutundaki güncelleme, yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, yapay zeka araçları ve performans iyileştirmeleri gibi önemli yenilikler getiriyor

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Xiaomi​, HyperOS 2 güncelleme yol haritasını açıklamasının üzerinden neredeyse iki hafta geçti ve Çinli telefon üreticisi nihayet verdiği sözü yerine getiriyor. Android 15​ tabanlı HyperOS 2 güncellemesini alan ilk cihaz, şirketin geçen yılki amiral gemisi Xiaomi 14​ oldu.

Xiaomi 14 serisinin geri kalanı henüz bu yükseltme için uygun değil. Ancak yıl sonuna kadar HyperOS 2 güncellemesini almaları bekleniyor. Bununla birlikte güncellemenin boyutu oldukça büyük (yaklaşık 6,3 GB) olduğu için yüklemeye başlamadan önce yeterli depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun.

XİAOMİ 14, HYPEROS 2 GÜNCELLEMESİNİ GLOBALDE ALDI

Çin​ dışındaki Xiaomi 14 kullanıcıları, OS2.0.4.0.VNCMIXM yapı numarasına sahip yeni bir yazılım güncellemesi aramalı. Güncelleme, önemli yapay zeka odaklı iyileştirmelerle birlikte birçok Android 15 özelliklerini ve özelleştirme seçeneklerini de beraberinde getiriyor:

Kullanıcı arayüzü değişiklikleri: Yeniden tasarlanan çoklu görev, yeni masaüstü düzeni, daha akıcı ve kolay kullanım için yeni animasyonlar.

Yapay zeka araçları: Gerçek zamanlı çeviriler, sinematik kilit ekranları ve daha iyi fotoğrafçılık için geliştirilmiş yapay zeka kamerası ile gelişmiş yapay zeka özellikleri.

Performans iyileştirmeleri: Daha iyi bellek yönetimi ve herhangi bir cihazda güçlük çekmeden devamlılık için pil optimizasyonu.

Özelleştirme seçenekleri: Masaüstü, widget'lar ve klasör tasarımları için yeni düzenler.

HyperOS 2'nin güncellemenin Çin'de yayınlanmasından sadece bir ay sonra global olarak yayınlanması, geçtiğimiz yıl benzer bir başarı elde edemeyen Xiaomi için büyük bir başarı. Bu aynı zamanda Çinli telefon üreticisinin nihayet küresel pazarları da kendi sahası kadar önemli görmeye başladığının bir işareti.

Öte yandan güncellemenin dağıtımı, aşama aşama gerçekleştiğinden dolayı tüm Xiaomi 14 uluslararası kullanıcılarının HyperOS 2 tabanlı Android 15 güncellemesini almasının birkaç hafta sürebileceğini unutmayın.

HyperOS 2 yol haritasına göre, Xiaomi 13 ve Redmi K60 serisinin güncellemeyi alacak bir sonraki telefonlar olmaları bekleniyor. Bu nedenle bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, büyük bir güncelleme için gözlerinizi dört açın.