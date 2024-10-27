Xiaomi 15 Pro yok satıyor: Daha tanıtılmadan rekor kırıldı!

27 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:43

Xiaomi, Çin pazarında Xiaomi 15 serisini ön siparişe açtı. 29 Ekim 2024'te yapılacak lansman öncesinde büyük ilgi gören yeni amiral gemisi akıllı telefonlar, Xiaomi 14 serisinin satış rakamlarını şimdiden geçti. Peki Xiaomi 15 teknik özellikleri neler?

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Xiaomi​, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olarak Çin​ pazarında Xiaomi 15 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni Redmi Ürün Yöneticisi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modelleri şimdiden büyük bir ilgiyle karşılanmış durumda.

29 Ekim 2024'te Çin'de gerçekleştirilecek büyük lansman öncesinde, cihazların ön rezervasyon sayıları Xiaomi 14 serisini geride bırakarak rekor kırdı.

XİAOMİ 15, YOK SATTI

Çinli teknoloji devinin yaklaşmakta olan akıllı telefonları Xiaomi Pad 7 serisi ve Xiaomi Smart Band 9 Pro ile birlikte tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Xiaomi 15 akıllı telefonları için ön sipariş almaya başladı ve modelin, geçen yılki Xiaomi 14'ten daha iyi satış performansı gösterdiği belirtildi.

Bu da yeni amiral gemisinin Çin'de çoktan bir hit haline geldiğini gösteriyor. Hatırlamak gerekirse, seri sadece Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'dan oluşuyor. Her iki model de Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile kutudan çıkıyor. Ayrıca Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış olup, Xiaomi 14'e göre performansta önemli gelişmeler vaat ediyor.

XİAOMİ 15 VE 15 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 serisi, iddialara göre daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası özelliklere sahip olacak. Düz modelde 1,5K çözünürlüklü bir ekran yer alırken, Pro'nun 2K çözünürlüklü kavisli ekranla çıkması bekleniyor.

Xiaomi 15, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 50 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Öte yandan akıllı telefonun fiyatı belirsizliğini koruyor. Avrupa satışına 2025 yılında başlanacağı tahmin ediliyor.