Xiaomi, çok sayıda telefonuna güncelleme vermeyi bıraktı! Listeyi hemen kontrol edin

29 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:27

Xiaomi, son hamlesiyle yazılım desteğini sonlandırdığı akıllı telefonların End-of-Life (EOL) listesini genişletti. Redmi ve Poco markalarına ait birçok popüler model de bu karardan etkilendi. Güncelleme desteği kesilen cihazlar yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları almayacak.

GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN XIAOMI MODELLERİ

Xiaomi'nin yazılım desteğini sonlandırdığı modeller arasında Mi 10 serisi dikkat çekiyor. Artık desteklenmeyen Xiaomi cihazları şunları içeriyor:

Xiaomi Mi 10S (Çin)

Xiaomi Mi 10 Pro (Küresel)

Xiaomi Mi 10 (Türkiye küresel)

Xiaomi Mi 10 Ultra (Çin)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Japonya)

REDMI NOTE 10 SERİSİ DE "EOL" LİSTESİNDE

2021 yılında piyasaya sürülen popüler orta sınıf Redmi Note 10 serisi de artık desteklenmeyecek. İşte etkilenen tüm Redmi modelleri:

Redmi Note 10 Pro (Küresel)

Redmi Note 10 (Türkiye)

Redmi Note 10 5G (Türkiye)

Redmi Note 10T (İngiltere)

Redmi Note 8 (2021) (AEA ve İngiltere)

Çinli şirketten gelen açıklamalara göre Poco markasına ait bir model de bu karardan nasibini aldı. Bu model Poco M3 Pro 5G'nin Türkiye ve İngiltere versiyonları oldu.

GÜNCELLEME DESTEĞİ BİTİNCE NE OLUR?

Xiaomi veya başka bir markanın güncelleme desteği kesilen cihazları artık yeni güncellemeler almayacağı için kullanıcılar güvenlik açıkları ve yeni uygulamalarla uyumluluk sorunlarıyla karşılaşabilir.

Tabii ki de mevcut cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bu durumda bazı riskleri göze almanız gerekiyor. Örneğin doğrudan işletim sistemini etkileyen bir sorun olduğunda, üretici bunu çözmeyecektir. Bu gibi sorunlar yaşamamak için daha yeni bir modele geçmeyi düşünebilirsiniz.

Öte yandan akıllı telefon üreticileri, genellikle belirli bir süre boyunca yazılım desteği sunduklarından dolayı Xiaomi'nin bu hamlesi tamamen beklenmedik bir durum değil.