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 | Baran Aksoy

Xiaomi hemşerilerini hesaba katmadı! Çinlileri sürekli uyuyor sanıyor: 20'den fazla uyarı verdi

Xiaomi'nin ürettiği SU7 Max elektrikli aracın güvenlik sistemi, Çinli vatandaşların göz yapısını hesaba katamadı. Çinli bir şahıs, göz yapısından kaynaklı yol boyunca araç tarafından uykuya daldığına yönelik uyarı aldı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın ardından Xiaomi resmi bir açıklama yaptı.

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:11

Xiaomi'nin ürettiği SU7 Max elektrikli araç, Çin'de gündem oldu. Zhejiang eyaletinde yaşayan bir şahıs, aracın yapay zeka destekli yorgunluk tespit sisteminin, kısa bir yolculuk sırasında kendisini 20’den fazla kez “sürüşe odaklanması” konusunda uyardığını söyledi. Bunun sebebi ise doğuştan küçük olan gözleri...

Xiaomi hemşerilerini hesaba katmadı! Çinlileri sürekli uyuyor sanıyor: 20'den fazla uyarı verdi

YAPAY ZEKAYI BUGA SOKAN GÖZ YAPISI

Sürücüyü gözlemleyen yapay zeka adamı, direksiyon başında uyukladığı şeklinde yanlış algılıyor. Aracın güvenlik sistemi, Çinli adamın normal göz yapısını uykulu olma belirtisi olarak algılıyor.

Xiaomi hemşerilerini hesaba katmadı! Çinlileri sürekli uyuyor sanıyor: 20'den fazla uyarı verdi

"GÖZLERİMİ SONUNA KADAR AÇINCA ALARM DURDU"

Gözlerini sonuna kadar açtığında alarmın durduğunu belirten Çinli adam, “Ama gözlerimi normal haline getirdiğimde uyarı tekrar başladı. Gözlerim o kadar küçük ki araç benim uyuyakalmak üzere olduğumu sanıyor" dedi.

Xiaomi hemşerilerini hesaba katmadı! Çinlileri sürekli uyuyor sanıyor: 20'den fazla uyarı verdi

KIZ KARDEŞİ KAHKAHAYA BOĞULDU

Yaşadığı bu durumu kayda alıp sosyal medyada paylaşan şahsın videosu kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, direksiyon başında gözlerini açmaya çalışırken kız kardeşinin yan koltuktan kahkahalarla güldüğü duyuluyor.

XIAOMI’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Geçtiğimiz aylarda gündem olan bu olayın ardından Xiaomi'den resmi açıklama geldi. Açıklamada, SU7 Max modelinde direksiyon kısmına entegre bir kamera aracılığıyla çalışan "yorgunluk algılama sistemi"nin aktif olduğu belirtildi. Bu sistem, sürücünün dikkatinin dağıldığını veya uykulu olduğunu düşündüğü anlarda hem sesli hem de yazılı uyarılar yapıyor. Eğer sürücü bu uyarılara tepki vermezse, araç kendini yavaşlatıyor ve gerekirse tamamen durduruyor. Şirket ayrıca bu sistemin kullanıcı ayarlarından kapatılabileceğini, ancak güvenlik açısından bunun önerilmediğini de ekledi.

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