Xiaomi HyperOS güncellemesi neden durdu ne zaman devam edecek?

Xiaomi, Çin’deki Ay Yeni Yılı (Lunar New Year) tatili sebebiyle yazılım geliştirme ve dağıtım sürecine kısa bir ara veriyor.

Şirket bu dönemde yeni OTA güncellemesi paylaşmayacak.

Test sürümleri ve özellik dağıtımları da geçici olarak durduruldu. Tatil sonrası normal güncelleme takvimi kaldığı yerden sürecek.

HYPEROS GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

3 Mart sonrasında ise güncelleme takvimi önceden saptandığı gibi sürecek.

Yaklaşık iki haftalık tatil dönemi boyunca tüm güncellemelere ara veriliyor.

Sadece Xiaomi değil, Oppo, Vivo ve OnePlus gibi Çin merkezli şirketler bu özel tatil dönemlerinde güncellemelerine ara veriyor.