Xiaomi, Redmi Note 15 fiyatı ne kadar? Türkiye’de satışa sunuldu

Xiaomi, Redmi Note 15 serisini Türkiye’de resmi olarak satışa sundu.

Yeni seri; Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Note 15 Pro+ 5G olmak üzere dört ayrı modelden oluşuyor.

Xiaomi’nin orta sınıf kullanıcıyı hedef alan bu ailesi, dayanıklılık, pil kapasitesi ve ekran teknolojileri üzerinden önemli yeniliklerle geliyor.

REDMİ NOTE 15 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi’nin açıkladığı güncel listeye göre Redmi Note 15 serisinin Türkiye başlangıç fiyatları 16.999 TL’den başlamakta.

Note 15 Pro modeli 20.999 TL, Note 15 Pro 5G modeli 26.999 TL ve serinin en üst versiyonu Note 15 Pro+ 5G ise 32.999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini almakta.

REDMİ NOTE 15 ÖZELLİKLERİ NE?

Seride kamera tarafı da öne çıkan başlıklardan biri. Redmi Note 15 Pro+ 5G ve Note 15 Pro 5G modelleri, 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamera sistemiyle sunulmakta.

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ve IceLoop soğutma sistemiyle çalışmakta.

6,77 ila 6,83 inç aralığındaki AMOLED ekranlar, 120 Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değerleriyle geliyor.

Redmi Note 15 serisinin odağında, markanın “Titan dayanıklılığı” olarak adlandırdığı yapısal güçlendirme yaklaşımı yer alıyor.