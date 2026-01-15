Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Xiaomi, Redmi Note 15 fiyatı ne kadar? Türkiye’de satışa sunuldu

Xiaomi, orta segmentte konumlandırdığı yeni Redmi Note 15 serisini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu. Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Note 15 Pro+ 5G modellerinden oluşan seri; yüksek kapasiteli bataryaları, gelişmiş su ve toz dayanıklılığı ile kamera tarafındaki iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Xiaomi, Redmi Note 15 fiyatı ne kadar? Türkiye’de satışa sunuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 22:25

, Redmi Note 15 serisini Türkiye’de resmi olarak satışa sundu.

Yeni seri; Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Note 15 Pro+ 5G olmak üzere dört ayrı modelden oluşuyor.

Xiaomi’nin orta sınıf kullanıcıyı hedef alan bu ailesi, dayanıklılık, pil kapasitesi ve ekran teknolojileri üzerinden önemli yeniliklerle geliyor.

Xiaomi, Redmi Note 15 fiyatı ne kadar? Türkiye’de satışa sunuldu

REDMİ NOTE 15 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi’nin açıkladığı güncel listeye göre Redmi Note 15 serisinin Türkiye başlangıç fiyatları 16.999 TL’den başlamakta.

Note 15 Pro modeli 20.999 TL, Note 15 Pro 5G modeli 26.999 TL ve serinin en üst versiyonu Note 15 Pro+ 5G ise 32.999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini almakta.

Xiaomi, Redmi Note 15 fiyatı ne kadar? Türkiye’de satışa sunuldu

REDMİ NOTE 15 ÖZELLİKLERİ NE?

Seride kamera tarafı da öne çıkan başlıklardan biri. Redmi Note 15 Pro+ 5G ve Note 15 Pro 5G modelleri, 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamera sistemiyle sunulmakta.

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ve IceLoop soğutma sistemiyle çalışmakta.

6,77 ila 6,83 inç aralığındaki AMOLED ekranlar, 120 Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değerleriyle geliyor.

Redmi Note 15 serisinin odağında, markanın “Titan dayanıklılığı” olarak adlandırdığı yapısal güçlendirme yaklaşımı yer alıyor.

ETİKETLER
#akıllı telefon
#xiaomi
#amoled ekran
#telefon görüşmesi yapar
#200 Megapiksel Kamera
#Redmi Note 15
#Snapdragon 7s Gen 4
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.