'Xiaomi reklam kapatma' kolay olmayacak: Kullanıcıları üzen açıklama şirketten geldi

03 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:05

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmanın en kolay yolu! 5 dakikada yapılıyor

Xiaomi, Android ve Apple telefonlara VPN kurmanın en kolay yolu! 5 dakikada yapılıyor

Xiaomi, kullanıcılarına sunduğu uygun fiyatlı telefonlar ve yüksek performans deneyimi ile bilinirken, bazı cihazlarında kullanıcı arayüzünde reklamlar sunmasıyla da eleştiriliyor.

Xiaomi telefonlarında reklamları devre dışı bırakmak mümkün olsa da bu işlem birden fazla adım gerektiriyor. Son zamanlarda sızan bir bilgi, şirketin sistem reklamlarını tek tuşla kapatmayı sağlayacak bir seçenek üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.

XİAOMİ REKLAM KAPATMA ÖZELLİĞİ GETİRECEK Mİ?

Android Authority, Xiaomi firmasına ulaşarak reklam kapatma özelliğiyle ilgili sızıntıyı sordu ve şirket şu cevabı verdi:

"Önceden yüklenmiş uygulamaları ve içerik görüntüleme giriş sayfalarını azaltarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu konudaki iş stratejimizi yeniden optimize ediyoruz. Kullanıcılar bu sonuçları çok yakında gelecek amiral gemilerimizde görebilecekler. Bununla birlikte, felsefemiz tüm kullanıcılarımız için kolay erişilebilir ve faydalı değişiklikler yapmaktır, bu nedenle şu anda gerçekçi olarak yalnızca az sayıda kullanıcının keşfedip kullanacağı bir geçiş eklemeyi planlamıyoruz."

Halihazırda Xiaomi telefonlarda sistem genelindeki reklamları devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar, ayarlar menüsünde bulunan MSA uygulamasını devre dışı bırakmak zorunda kalıyor.

Ancak bu işlem bile sistem uygulamalarındaki reklamları tamamen devre dışı bırakmıyor. Bu yüzden her bir uygulamanın (örneğin Dosya Yöneticisi, Müzik, İndirilenler) ayarlar menüsüne gidip ayrı ayrı reklamları kapatmak gerekiyor.

Android Authority'nin değerlendirmesine göre, Xiaomi'nin önceden yüklenmiş uygulamaları azaltma konusunda adımlar atması sevindirici. Fakat sistem reklamlarını tek bir tuş ile devre dışı bırakma imkanının yakın zamanda HyperOS veya MIUI'da sunulmayacak olması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.