Xiaomi SU7 elektrikli araç, haziran teslimatında zirve yaptı

01 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:00

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin otomobil üretim kolu "Xiaomi Auto", Haziran 2024'te önemli bir başarıya imza atarak 10 binden fazla SU7 teslimatı gerçekleştirdi.

XIAOMI SU7 HAZİRAN AYINDA TESLİMAT REKORU KIRDI

Xiaomi Auto, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, haziran ayında SU7 teslimatlarının 10 bini aştığını duyurdu. Şirket, temmuz ayında da bu rakamın üzerinde teslimat gerçekleştireceklerini öngörüyor. Xiaomi'nin Hong Kong borsasında listelenen hisseleri için önümüzdeki günlerde kesin SU7 teslimat rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Xiaomi, ilk elektrikli araç modeli SU7'yi 28 Mart'ta tanıtmıştı. Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı varyantta sunulan SU7'nin başlangıç fiyatları sırasıyla 29 bin 700 dolar, 245 bin 900 Yuan ve 299 bin 900 Yuan olarak belirlenmişti.

CNEVPost sitesinin haberine göre SU7'nin standart ve Max versiyonlarının teslimatlarına 3 Nisan'da, Pro versiyonunun teslimatlarına ise mayıs ayında başlandı. 15 Mayıs'ta 10 binin SU7'nin teslimatını tamamlayan şirket, 13 Haziran'da teslimat rakamlarını 20 bine çıkardı.

Öte yandan CNN'in haberine göre Xiaomi, 2024 yılı için 120 bin SU7 teslim etmeyi hedefliyor. Şu anda SU7'yi sipariş eden müşteriler teslimat için yaklaşık 30 hafta beklemek zorunda kalırken, en yüksek fiyatlı Max varyantının teslim süresi 34 haftaya kadar çıkıyor.