Xiaomi SU7 Ultra, 2025'te satışa çıkacak: Şirket CEO'sundan fiyat açıklaması geldi

25 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:10

Xiaomi, geçtiğimiz hafta prototipini tanıttığı ilk elektrikli araç (EV) modeli SU7'nin en güçlü versiyonu olan SU7 Ultra'yı 2025'in ilk yarısında piyasaya süreceğini açıkladı.

Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO'su Lei Jun, canlı yayında yaptığı açıklamada Xiaomi SU7 Ultra'nın üretim versiyonunun gelecek yılın ilk yarısında satışa sunulacağını ve prototiple aynı şasi yapısı, üçlü motorlar ve batarya paketine sahip olacağını söyledi.

XIAOMI SU7 ULTRA, SU7'DEN "BİRAZ DAHA PAHALI" OLACAK

Xiaomi SU7 Ultra fiyatı konusuna da değinen Lei Jun, süper otomobilin doğal olarak standart SU7'den pahalı olacağını doğruladı. Ancak "biraz daha pahalı olacak" ifadesini kullandı. "Biraz" ile tam olarak neyi kastettiği bilinmiyor.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse; Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı varyantta sunulan SU7'nin başlangıç fiyatları sırasıyla 29 bin 700 dolar, 245 bin 900 Yuan ve 299 bin 900 Yuan olarak belirlenmişti.

"SU7 ULTRA PERFORMANS İÇİN ÜRETİLDİ"

Lei Jun, Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı ürün tanıtım lansmanında, SU7 Ultra'nın prototip aşamasında olan bir versiyonunu tanıttı ve bu otomobilin SU7'yi temel alarak performans ve pist için üretildiğini söyledi.

SU7 Ultra, Xiaomi'nin 27.200 rpm değerinde olan ve tam 1.548 beygir gücü üretebilen V8s motorundan güç alıyor. Model 0'dan 100 km/s hıza 1,97 saniyede çıkabiliyor ve 0'dan 200 km/s hıza 5,96 saniyede ulaşarak 350 km/s'nin üzerinde azami hıza ulaşabiliyor.

ÜRETİM MODELİNDE KARBON FİBER KALKIYOR

SU7 Ultra prototipinin gövde kaplaması tamamen karbon fiberden yapılmış olup toplam 15 metrekare ve bu da aracın ağırlığını 1.900 kg'ye düşürüyor. Karşılaştırmak gerekirse standart SU7 1.980 kg, Pro ve Max versiyonları ise 2.205 kg ağırlığında bulunuyor.

Bununla birlikte, Lei Jun SU7 Ultra'nın üretim versiyonunun çok maliyetli olacağı için tamamen karbon fiber bir tasarım kullanmayacağını söyledi.

Öte yandan Xiaomi bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Xiaomi SU7'nin haziran ayında 10.000 adetten fazla teslim edildiğini ve temmuz ayında da 10.000 adetten fazla teslim edileceğini söyledi.