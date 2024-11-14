Xiaomi, tam 2054 beygir gücündeki yeni akıllı şasi teknolojisini tanıttı

14 Kasım 2024 16:31 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:31

Xiaomi, 2.054 beygir gücüne sahip yeni akıllı şasi teknolojisini otomobil pazarına tanıttı. Dört motorlu sistem, tamamen aktif süspansiyon ve 48V elektrikli fren-direksiyon sistemi içeren yeni şasi, araca benzersiz manevra kabiliyeti sağlıyor. İşte tüm detaylar.

Çinli teknoloji devi Xiaomi​, SU7​ modeliyle resmen giriş yaptığı otomotiv pazarındaki konumunu, yeni akıllı şasi teknolojisi ile daha da güçlendirdi. Tamı tamına 2.054 beygir gücünde olan yeni nesil şasi sistemi dört ana bileşenden oluşuyor:

Tamamen aktif süspansiyon

Dört motorlu sistem

48V elektrikli mekanik fren sistemi

48V SbW direksiyon sistemi

AKILLI ŞASİ, İŞ BAŞINDA SERGİLENDİ

Xiaomi'nin gelişmiş manevra kabiliyeti ve kontrole odaklandığını gösteren bir tanıtım videosu, otomobilin "dans etmesi", sabit pivot dönüşleri ve pusula tarzı dönüşler gibi yeteneklere sahip akıllı şasiyi iş başında sergiledi

Xiaomi, şasi araştırma ve geliştirme çalışmalarına üç yıl harcadı. Sistem, akıllı teknolojiyi optimize edilmiş sürüş performansı ile dengelemek için Bosch'un en yeni DP + ET10 platformunu içeren donanımla eşleştirilmiş gelişmiş kontrol algoritmalarını içeriyor. Xiaomi, yüksek performans yeteneklerini daha geniş bir pazara sunmayı hedefliyor.

2 TANE SU7 MAX'İ KALDIRABİLECEK GÜÇTE

Yedi kollu süspansiyon sistemi, 2,2 tonluk SU7 Max için olağanüstü bir denge sağlıyor. Bununla birlikte tamamen aktif süspansiyon sistemi, iki adet SU7 Max aracı kaldırabilecek 44.400N'ye kadar kaldırma kuvvetine ev sahipliği yapıyor.

Her bir tekerlek, dönüşler, hızlanma ve frenleme sırasında gövde yuvarlanmasını azaltmak için sönümlemede gerçek zamanlı ayarlamalar sağlayan 4,6 kW'lık bir güç kaynağı ile donatıldı. Bu sistem, hat kontrollü frenleme ve direksiyonu desteklemek için 48V'lık bir güç yapısı içermekte olup, geleneksel hidrolik ve mekanik bağlantıların yerini ise yazılım güdümlü kontroller alıyor.

Bu kurulum, gelişmiş hassasiyet için sürüş koşullarına göre ayarlanabilen uyarlanabilir direksiyon oranlarına ve frenleme kuvvetine izin veriyor.