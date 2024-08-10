Xiaomi telefonlar, otel odalarındaki gizli kameraları tespit edebilecek

10 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:55

Çinli teknoloji devi Xiaomi, HyperOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan HyperOS 2.0'ı sunmaya hazırlanıyor. Bu sürümle birlikte kullanıcıların gizli kameraları tespit edebilmesine olanak tanıyan bir özellik kullanıma sunulacak.

GİZLİ KAMERALARIN YERİNİ Wİ-Fİ İLE TESPİT EDECEK

XiaomiTime sitesinin haberine göre HyperOS 2.0 sürümü, kablosuz yerel ağ (WLAN) sinyallerini kullanarak gizli kameraları tespit edebilecek. Bu özellik ile Xiaomi kullanıcıları Wi-Fi ağına bağlı şüpheli cihazları tarayarak olası gizli kameraların yerini öğrenmiş olacak.

Gizli Kamera Tespiti özelliğine ait olduğu iddia edilen birkaç ekran görüntüsünde "Gizliliğinizi ve kişisel güvenliğinizi korumak için gizli kameraları tespit edin" mesajı göze çarpıyor.

Ekran görüntüleri ayrıca kullanıcıların tek bir dokunuşla şüpheli cihazları tarayabileceklerini gösteriyor. Özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcıların "Taramayı Başlat" düğmesine dokunmaları ve tespit edilen cihazları beklemeleri gerekecek. Tarama bittikten sonra, sonuçlar herhangi bir kamera bulunup bulunmadığını gösterecek.

Bu yeni HyperOS 2.0 özelliği, Python tabanlı Ingram programından esinlenilerek geliştirildi. Ingram, IP adreslerini tarayarak kamera güvenlik açıklarını tespit eden, ayrıca sinyal gücü analizi, SSID yayını, MAC adresi tanımlama ve ağ trafiği analizi gibi özellikler sunan bir araç.

HYPEROS 2.0 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gizli kamera algılama özelliğini sunması beklenen HyperOS 2.0 bu yıl ekim ayında, Xiaomi'nin Ekim 2023'te Çin'de Xiaomi 14 serisinin lansmanıyla birlikte HyperOS 1.0'ı piyasaya sürmesiyle aynı zamanda piyasaya sürülecek.