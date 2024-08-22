Xiaomi yöneticisi, yeni otomobil için tarih verdi: "Tesla ve BYD'ye rakip olacağız"

22 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:41

Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 ve SU7 Ultra modelleriyle elektrikli otomobil pazarına giriş yaptı. Araba satışlarından toplam 869 milyon dolar gelir elde eden ve son üç ayda 27 bin 307 araç satan üretici, elektrikli otomobil hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Xiaomi Finansal İşler Müdürü (CFO) Alain Lam, Bloomberg'e yaptığı açıklamada henüz beşinci ayında olan otomobil işinin kayıpları bırakıp kara geçmesinin zaman alacağını belirterek, şu anda karlılığa değil büyümeye odaklandıklarını belirtti.

XIAOMI, TESLA VE BYD'Yİ RAKİP SEÇTİ

Lam'ın açıklamasına göre Xiaomi, dünyanın en büyük iki elektrikli otomobil şirketi olan Tesla ve BYD ile aynı seviyeye ulaşmayı hatta onlara rakip olmayı hedefliyor. Yönetici, bu hedeflerini 10 veya 20 yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

OTOMOBİL ÜRETİMİNE 10 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Daha önce Xiaomi İcra Kurulu Başkanı (CEO) Lei Jun, şirketin akıllı telefonlardaki başarılarını tekrarlamak için otomobil üretimine 10 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

TESLA MODEL Y RAKİBİ XIAOMI OTOMOBİL GELİYOR

Bloomberg'in haberine göre Xiaomi, 2025 yılında Tesla'nın en çok satan modellerinden Model Y'ye benzer bir SUV otomobilini piyasaya sürecek. Bu araba hakkında bilinen hiçbir şey yok.

Görsel: Xiaomi SU7 Ultra

XIAOMI SU7 FİYATLARI

Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı varyantta sunulan SU7'nin başlangıç fiyatları sırasıyla 29 bin 700 dolar, 245 bin 900 Yuan ve 299 bin 900 Yuan olarak belirlendi.