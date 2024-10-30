Xiaomi'den elektrikli araç şovu: SU7 Ultra, Nürburgring rekoru kırdı!

30 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:21

Xiaomi'nin yeni elektrikli aracı SU7 Ultra, Almanya'nın Nürburgring pistinde dört kapılı araçlar için en hızlı tur rekorunu kırdı. Üç motorlu otomobil, 6 dakika 46 saniyelik tur süresiyle pistteki en hızlı dört kapılı araba ünvanına sahip oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç daki yeni amiral gemisi SU7 Ultra ile Almanya'nın ünlü Nürburgring pistinde dört kapılı bir araç için en hızlı tur rekorunu kırdı. SU7 Ultra, 20.9 kilometrelik zorlu pisti 6:46:874 saniyede tamamladı. Xiaomi'nin üst düzey yöneticisi Lei Jun, aracın elde ettiği rekoru Çin sosyal medya platformu Weibo'dan paylaştı.

XİAOMİ SU7 ULTRA, HİPER OTOMOBİL YARIŞINA KATILDI

Reuters'ın aktardığına göre göre Lei Jun, Çince yazdığı açıklamada, "Otomotiv endüstrisine yeni giren bir marka olarak, Xiaomi Nürburgring meydan okumasını ilk aracıyla üstlenerek büyük bir kararlılık ve cesaret sergiledi" ifadelerine yer verdi.

Bu yaz tanıtılan ve yaklaşık 112 bin 500 dolar civarında satılması beklenen SU7 Ultra, Xiaomi tarafından geliştirilen 1.140 kW (1529 beygir) güç üreten üç motorlu dört çeker bir sisteme sahip ve 0'dan 100 km/s hıza 1.97 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 350 km.

SU7 Ultra'ya en yakın rakibi Lucid Air Sapphire 1234 beygir gücü üretirken, Tesla Model S Plaid 1020 beygir gücü ve Porsche Taycan Turbo GT 1092 beygir gücüne sahip.