Xiaomi'den HyperOS kararı: Kullanıcıları uzun süre beklemişti!

28 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:41

Xiaomi, Çin Yeni Yılı tatilleri nedeniyle HyperOS güncellemelerinin dağıtımını 16 Şubat 2025'e kadar geçici olarak durdurdu. HyperOS 2.1 güncellemesi ise Şubat 2025 sonunda küresel olarak kullanıma sunulacak.

Xiaomi, "Çin Yeni Yılı 2025" kutlamaları nedeniyle HyperOS güncellemelerinin dağıtımını geçici olarak durdurdu. Redmi, Poco ve Xiaomi kullanıcıları, bu dönemde yeni bir yazılım güncellemesi alamayabilir ve en az birkaç gün boyunca beklemeniz gerekebilir.

Çin Yeni Yılı, Çin'in en önemli geleneksel festivallerinden biri olarak kabul ediliyor ve kutlamalar 15 gün boyunca sürüyor. 2025 yılında resmi tatiller 28 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında birçok Çinli şirket, çalışanlarına tatil imkanı tanımak için faaliyetlerini geçici olarak durduruyor. Xiaomi de bu şirketlerden biri oldu.

HYPEROS 2.0 GÜNCELLEMESİ, NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Xiaomi, Aralık 2024'te HyperOS 2.0 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Şirket, aynı zamanda HyperOS 2.1 sürümünü de duyurdu ve bu sürümün Şubat 2025'in sonunda küresel pazarlarda kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak "Çin Yeni Yılı" tatili nedeniyle HyperOS güncellemeleri, 16 Şubat'a kadar durdurulmuş durumda.

Bu durum ise özellikle yeni yazılım güncellemelerini sabırsızlıkla bekleyen kullanıcılar için hayal kırıklığı olabilir. Öte yandan Xiaomi kullanıcılarının, cihazlarını güncel tutarak bekleyen herhangi bir yazılım güncellemesini yüklemeleri öneriliyor. Güncellemeleri kontrol etmek için şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Sistem ve Güncellemeler > Yazılım Güncellemeleri.