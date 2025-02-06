Xiaomi'den kötü haber: 9 telefonu için güncelleme desteği sona erdi!

06 Şubat 2025 14:55 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:56

Xiaomi; Redmi Note 11, Poco X4 Pro 5G ve Redmi 10C gibi toplam 9 model için güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu cihazlar artık MIUI, Android ve güvenlik güncellemeleri almayacak ve zamanla uygulama desteğinden de mahrum kalabilir. İşte cihazların tam listesi.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yıllardır geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılarına güçlü ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Ancak her yıl olduğu gibi, Kullanım Ömrü Sonu (EoL) programı kapsamında bazı eski modellerin yazılım güncelleme desteği kesiliyor. Xiaomi'nin güncelleme desteğini sonlandırdığı cihazlar listesine kısa süre önce 9 yeni model daha eklendi.

HANGİ XİAOMİ, REDMİ VE POCO MODELLERİ GÜNCELLEME ALMAYACAK?

Xiaomi'nin güncelleme desteğini sonlandırdığı telefonlar şu şekilde sıralandı:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11

Redmi 10C

Redmi 10 2022

Poco X4 Pro 5G

Poco M4 Pro

Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemeleri almayacak. Xiaomi'nin politikası gereği, yalnızca çok ciddi güvenlik açıkları veya kritik hatalar tespit edilmesi durumunda nadiren güncelleme yayınlanabiliyor. Ancak genel olarak bu cihazların yazılım desteği tamamen sona erdi.

Güncelleme desteği biten telefonlar, mevcut Android sürümlerinde çalışmaya devam eder. Ancak önümüzdeki yıllarda sosyal medya ve diğer uygulamaların desteklerini kesme ihtimali bulunuyor. Güncellemelerin kesilmesi ise cihazların güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale gelmesine ve yeni özelliklerden mahrum kalmasına neden oluyor.