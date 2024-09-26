Xiaomi'nin yeni canavarları sahneye çıktı: İşte Xiaomi 14T ve 14T Pro özellikleri ve Türkiye fiyatları

26 Eylül 2024 16:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:36

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Berlin'de yeni telefonları Xiaomi 14T ile 14T Pro modellerini tanıttı. Her iki model de performansını MediaTek Dimensity işlemcilerden alırken, ekran boyutları ve batarya kapasiteleri aynı kalıyor. En büyük fark ise kameralarda. İşte Xiaomi 14T serisinin özellikleri ve fiyatları!

Xiaomi​, akıllı telefon dünyasındaki konumunu sağlamlaştırmaya devam ederken, yeni 14T serisiyle dikkatleri üzerine çekti. Berlin'de düzenlenen iddialı bir etkinlikle tanıtılan bu yeni seri, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak birçok özellikle dolu. İşte Xiaomi 14T serisi özellikleri ve fiyatları!

XIAOMI 14T TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Serinin temel modeli olan Xiaomi 14T, performansını MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcisinden alıyor. Üstelik kutudan çıktığı anda Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS ile kullanıcıları karşılayarak, yazılım tarafında en güncel deneyimi sunuyor. 32 Megapiksel çözünürlüğündeki selfie kamerasına yer veren telefon, uzun pil ömrü içinse 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış durumda.

Xiaomi 14T'nin teknik detaylarına bakıldığında, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunması, farklı kullanım senaryolarında güvenilir bir tercih haline getiriyor. WiFi 6E desteği ile kablosuz bağlantıda hız ve stabilite sağlarken, 67W hızlı şarj özelliği sayesinde kullanıcıların pil endişesini en aza indiriyor.

Boyutlarına gelirsek, 160.5 x 75.1 x 7.8 mm ölçüleri ve 195 gram ağırlığıyla, hem ele oturan hem de taşınabilirliği kolay bir tasarım sunuyor. Ekran tarafında ise, 6.67 inçlik geniş AMOLED paneli ile 4.000 nit parlaklığa ulaşabilen bu cihaz, 144 Hz yenileme hızıyla akıcı ve canlı bir görsel deneyim vadediyor.

XIAOMI 14T ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık

6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Android 14 tabanlı HyperOS Arka kamera: OIS destekli F1.7 diyaframlı Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50 Megapiksel F1.9 2.6x telefoto kamera, 12 Megapiksel F2.2 ultra geniş açı kamera

OIS destekli F1.7 diyaframlı Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50 Megapiksel F1.9 2.6x telefoto kamera, 12 Megapiksel F2.2 ultra geniş açı kamera Ön kamera: 32 Megapiksel selfie kamerası

32 Megapiksel selfie kamerası Pil: 5.000 mAh, 67W şarj hızı

5.000 mAh, 67W şarj hızı Boyutlar ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 gram

XIAOMI 14T PRO ÖZELLİKLERİ

En üst model olan Xiaomi 14T Pro, MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinden gücünü alıyor. 14T gibi Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle kutudan çıkan akıllı telefon, 512 GB depolama kapasitesi sunuyor. Wi-Fi 7, 120W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh batarya kapasitesi de önemli özellikler arasında bulunuyor. Boyut ve ağırlık konusunda 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 gram değerleri karşımıza çıkıyor.

Xiaomi 14T Pro modelinde, OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) destekli Light Fusion 900 sensörlü 50 Megapiksel F1.6 ana kamera yer alıyor. Buna 50 Megapiksel F2.0 2.6x telefoto kamera ve 12 Megapiksel F2.2 ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

XIAOMI 14T PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran : 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık

: 6,67 inç, 144 Hz yenileme hızı, AMOLED, 4.000 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB İşletim sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Arka kamera : OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera

: OIS destekli Light Fusion 900 sensörlü 50MP F1.6 ana kamera, 50MP F2.0 2.6x telefoto kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açı kamera Ön kamera : 32MP selfie kamerası

: 32MP selfie kamerası Pil : 5.000 mAh, 120W şarj hızı

: 5.000 mAh, 120W şarj hızı Boyutlar ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 gram

XIAOMI 14T SERİSİ FİYATLARI

Xiaomi 14T, 29 bin 999 TL fiyat etiketi ile tüketicilere hitap edecek. Xiaomi 14T Pro ise 39 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Telefonların Avrupa fiyatları ise sırasıyla 649 euro ve 799 euro olarak belirlenmiş durumda.