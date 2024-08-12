X'in yapay zekası Grok, AB'yi karıştırdı! 9 ülkede Elon Musk'ı şikayet ettiler

12 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:02

Elon Musk'a ait olan sosyal medya platformu X, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların verilerini onların rızasını almadan yapay zeka modellerini eğitmek için kullanması nedeniyle bir dizi gizlilik şikayetiyle karşı karşıya.

Geçen ay dikkatli bir sosyal medya kullanıcısı, X'in bölgedeki kullanıcıların gönderilerini "Grok AI" adlı sohbet botunu eğitmek için sessizce işlemeye başladığını gösteren bir özellik fark etti. Bu durum, X'in AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uyumunu denetleyen İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun (DPC) da tepkisini çekti.

X, AB'DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

GDPR, kişisel verilerin her türlü kullanımının geçerli bir yasal dayanağa sahip olmasını gerektiriyor. Kuralların ihlal edilmesinin tespiti halinde, şirketlerin küresel yıllık cirolarının yüzde 4'üne kadar varan para cezaları uygulanması öngörülüyor.

İşte Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya ve İspanya'daki veri koruma otoritelerine sunulan dokuz şikayet, X'in Avrupa'daki kullanıcıların gönderilerini onların rızasını almadan yapay zeka eğitimi için işleyerek bu adımı ihlal ettiğini iddia ediyor.

Noyb adlı gizlilik hakları savunucusu kuruluşun başkanı Max Schrems, yaptığı açıklamada, "Son yıllarda DPC tarafından yürütülen sayısız verimsiz ve kısmi uygulamaya tanık olduk. Twitter'ın AB yasalarına tam olarak uymasını sağlamak istiyoruz ki bu, en azından bu durumda kullanıcıların rızasını almak anlamına geliyor." dedi.

DPC, X'in yapay zeka modeli eğitimi için verileri işlemesi konusunda bazı adımlar atmış ve İrlanda Yüksek Mahkemesi'nde verileri kullanmayı durdurmaya zorlamak için bir tedbir kararı talep eden yasal işlem başlatmıştı.

"X, YAPAY ZEKASINI EĞİTMEK İÇİN KULLANICIDAN ONAY ALMALI"

Ancak Noyb, DPC'nin şu ana kadar attığı adımların yetersiz olduğunu belirterek, X kullanıcılarının "halihazırda işlenmiş verileri" sildirmelerinin hiçbir yolu olmadığını savunuyor. Buna karşılık Noyb, İrlanda ve diğer ülkelerde GDPR şikayetlerinde bulundu.

Noyb'un şikayetlerinde, X'in AB'deki yaklaşık 60 milyon kullanıcısının verilerini, rızalarını almadan yapay zekaları eğitmek için kullanmak için geçerli bir temele sahip olmadığı belirtiliyor. Platform yapay zeka ile ilgili işlemler için "meşru menfaat" olarak bilinen yasal bir temele dayansa da gizlilik uzmanları, insanların rızasını alması gerektiğine dikkat çekiyor.

Schrems, kullanıcılarla doğrudan etkileşimde bulunan şirketlerin, verilerini kullanmadan önce "evet/hayır" seçeneği göstermek zorunda olduklarını belirterek, "Bunu başka birçok şey için düzenli olarak yapıyorlar, dolayısıyla yapay zeka eğitimi için de kesinlikle mümkün olacaktır." dedi.