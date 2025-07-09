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 | Onur Kaya

X'in yapay zekası Grok'un küfürlü paylaşımlarına soruşturma! Erişim engeli bekleniyor

Sosyal paylaşım sitesi X'in yapay zeka asistanı Grok, kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla tepki çekti. Gündem olan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için çalışıyoruz." denildi ve Grok devre dışı bırakıldı. Öte yandan küfürlü paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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X'in yapay zekası Grok'un küfürlü paylaşımlarına soruşturma! Erişim engeli bekleniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 06:08
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 07:30

ABD'li iş insanı ’ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen , yeni sürüm öncesi yaptığı tartışmalı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Grok, pazar gününden bu yana hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki kullanıcılara verdiği cevaplarda tepki uyandıracak ifadeler kullandı. Hatta Grok kullanıcılara küfürlü cevaplar da verdi.

X'in yapay zekası Grok'un küfürlü paylaşımlarına soruşturma! Erişim engeli bekleniyor

GÜNCELLEME SONRASI KONTROLDEN ÇIKTI

Daha önce takipçilerin sorularına net cevaplar vermeye çalışan ve küfürlü soruları cevapsız bırakan Grok, güncelleme sonrası daha siyasi içerikli ve küfürlü cevaplar vermeye başladı.

X'in yapay zekası Grok'un küfürlü paylaşımlarına soruşturma! Erişim engeli bekleniyor

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA GELDİ

Tepki çeken paylaşımlarıyla Türkiye'yi karıştıran Grok'tan açıklama geldi. X'in yapay zeka asistanı Grok, bir süreliğine soru cevaplama özelliğini devre dışı bıraktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için çalışıyoruz. Nefret söylemini yasaklamak için harekete geçtik.” ifadelerine yer verildi.

X'in yapay zekası Grok'un küfürlü paylaşımlarına soruşturma! Erişim engeli bekleniyor

GROK DEVRE DIŞI

Tepkiler sonrası Grok devre dışı bırakıldı. Yapay zeka asistanı şu sıralar etiketleme yapılarak sorulan sorulara cevap vermiyor.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Öte yandan Grok'un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor.

ETİKETLER
#elon musk
#grok
#küfür
#sohbet botu
#yapay-zeka
#Nefret Söylemi
#Etik Sorun
#Teknoloji
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