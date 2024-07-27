X'in yapay zekası Grok, kullanıcı verileriyle eğitiliyor: Kapatmak çok basit!

27 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:43

X (eski adıyla Twitter), kullanıcı verilerini yapay zekası Grok'u eğitmek ve ince ayar yapmak amacıyla kullanmak için yeni bir ayar ekledi.

Bu ayar, kullanıcı gönderilerinin, etkileşimlerinin, girdilerinin ve sonuçlarının Grok tarafından kullanılmasına izin veriyor. Aynı zamanda kullanıcıların bu verilerin kullanımını durdurma ve sohbet geçmişlerini silme imkanı da bulunuyor.

X, gizlilik ayarlarına yeni bir onay kutusu ekledi. Varsayılan olarak işaretli olan bu kutu, kullanıcı verilerinin Grok'un hizmet sağlayıcısı xAI ile paylaşılabileceğini söylüyor. Kullanıcılar, bu ayarı devre dışı bırakarak verilerinin kullanımını durdurabilecek ve geçmiş sohbetlerini silebilecek.

GROK VE XAI İLE VERİ PAYLAŞIMI NASIL KAPATILIR?

Herhangi bir nedenle verilerinin Grok'u eğitmek için kullanılmasını istemeyen bir X kullanıcısıysanız, bu yeni ayarı devre dışı bırakabilir ve hatta Grok ile konuşma geçmişinizi silebilirsiniz. Ancak bu özellik X'in mobil uygulamasında bulunmuyor. Masaüstünde X hesap ayarları sayfanıza giderek kapatabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları uygulayarak X'in Grok ve xAI ile veri paylaşımı özelliğini kapatabilirsiniz:

1. Masaüstü cihaz kullanarak X'te "Ayarlar ve Gizlilik" sayfasına gidin. X'i açıp sol taraftaki panelde daire içinde elips simgesine tıklayarak ve "Ayarlar ve Gizlilik" öğesini seçerek sayfayı bulabilirsiniz.

2. Gizlilik ve Güvenlik bölümüne tıklayın.

3. Grok üzerine tıklayın. Buraya ulaşmak için biraz aşağı kaydırmanız gerekebilir.

4. İşaretini kaldırmak ve ayarı devre dışı bırakmak için içinde beyaz bir onay bulunan mavi kutuya tıklayın.

Grok ile konuşma geçmişinizi aynı konumdan, kırmızı metin içindeki 'Konuşma geçmişini sil' seçeneğine tıklayarak silebilirsiniz.

X'in bu yeni ayarının herhangi bir düzenlemeyi veya yasayı ihlal edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak verilerini ve bilgilerini güvene almak kullanıcıların sorumluluğuna bırakılmış durumda.