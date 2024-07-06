X'te büyük değişiklik! Elon Musk Twitter'ın son izlerini de siliyor 

06 Temmuz 2024 00:31 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:36

Mashable'nin aktardığı bilgiye göre, X'te (eski adıyla Twitter) butonların kaldırılmasıyla birlikte gönderilerdeki yeniden paylaşma, beğenme ve cevaplama sayıları da görünmez hale gelecek.

Artık bir butona basmak yerine, X kullanıcılarından gönderileri beğenmek veya cevaplamak için sağa ya da sola kaydırmalarını isteyecek. iOS kullanıcıları ise gönderilerin üzerine basılı tutarak daha fazla seçenek sunan bir menüyü açabilecekler.

Kullanıcı akışında gönderilerle ilgili görüntülenebilecek tek metrik izlenme sayısı olacak ve bu sayı gönderinin sağ üst köşesinde yer alacak. MacRumors'dan Aaron Perris'in keşfettiği bu değişiklik, X'in sahibi Elon Musk tarafından da doğrulandı.

Elon Musk'ın platformunda yaptığı son değişiklikler, kullanıcılar arasında büyük tepki topladı. Musk, değişiklikleri eleştiren bir kullanıcıya "Bu harika" diye yanıt verdi ve tasarım hakkında bir video paylaşarak "Beğenmek için sola kaydır, yanıtlamak için sağa" dedi.

ELON MUSK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLAMIŞTI

Musk, Ekim 2022'de şirketi devraldığından beri, o zamanlar "Twitter" olarak bilinen platformda birçok büyük değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişiklikler arasında en önemlisi, geçen yaz platformun adını "X" olarak değiştirmesiydi.

BEĞENİLERİ GİZLEMİŞTİ

En son yapılan değişikliklerden biri, Musk'ın geçen ay gönderileri beğenen kullanıcıların kimliklerini gizlemesi oldu. Daha önce kullanıcılar, beğeni sayısına tıklayarak hangi kullanıcıların gönderiyi beğendiğini görebiliyordu. Ancak şimdi, yalnızca gönderiyi paylaşan kullanıcı, bu bilgiyi görebiliyor.

Musk, retweet ve beğeni tuşlarını gönderilerden kaldırarak uzun süredir yapmak istediği bir başka değişikliği daha hayata geçirdi. Geçen yıl ekim ayında Musk, "Gereksiz etkileşim sayılarıyla birlikte tüm eylem düğmelerini ana akıştan kaldıracağız. Gönderiye tıklayana kadar sadece izlenme sayısını göreceksiniz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.