X'ten radikal hamle: Beğeni ve yorum düğmeleri tarih oluyor!

07 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:58

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformu yine çok tartışılacağı düşünülen bir tasarım değişikliği planlıyor. Uygulamada yapılan paylaşımlara yazılan cevaplardan beğeni, yorum ve yeniden paylaşım düğmelerini ve bunların sayılarını kaldırmayı test ediyor.

Mashable sitesinin aktardığına göre, söz konusu değişiklik henüz resmi olarak kullanıma sunulmasa da X'in en son güncellemesi olan "v10.53" sürümünün kodlarında keşfedildi.

X, YANITLARIN GÖRÜNÜMÜNÜ SADELEŞTİRDİ

Edinilen bilgilere göre bu özelliklerin kaldırılması yalnızca orijinal gönderiyi görüntülerken cevapların görünme şeklini etkileyecek. Bir kullanıcı bir cevapa tıkladığında, bu cevabın gönderi sayfası beğen, yorum yap ve rapor et düğmelerini ve görünümlerini gösterecektir.

Yanıtlardan etkileşim sayımlarının kaldırılmasının, X kullanıcılarının davranışlarını önemli ölçüde etkileyebileceği düşünülüyor. Özellikle, tartışmalı veya popüler olmayan gönderilere yazılan yanıtların daha fazla beğeni ve yeniden paylaşım alması durumu olan "oran" kültürü değişebilir.

X'TE GEÇMİŞTE PEK ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Hiç şüphesiz Elon Musk, X'te büyük değişiklikler yapmaktan çekinmeyen bir isim. Twitter'ın X olarak yeniden markalanması ve "tweet" kelimesinin kaldırılması bu değişikliklerin en bariz örneklerinden biri olarak biliniyor.

Son olarak platform, tüm kullanıcıların beğenilerini gizli hale getirmişti. Şirket bu hamlenin, "tartışmalı gönderileri beğenen kullanıcıları korumak amacıyla yapıldığını" söylemişti.

Ancak, X'in bazı değişikliklerde geri adım attığı da oldu. Örneğin geçen yıl, bağlantı başlıklarını gönderilerden kaldıran X, kullanıcıların bu değişiklikten memnun kalmaması üzerine başlıkları geri getirdi.

Geçtiğimiz ay, iOS için X uygulamasının kodunda, akıştaki gönderilerden beğen, yorum yap ve yanıtla düğmelerini kaldıran benzer bir başka X testi keşfedildi. Kullanıcıların bir gönderi ile etkileşime geçmek için sola veya sağa kaydırmalarını gerektiren bu özellik de henüz yayınlanmış değil.