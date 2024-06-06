X'ten tarihi güncelleme! Instagram ve Tiktok'un huzuru kaçacak

06 Haziran 2024 07:35 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 07:36

Instagram'a bu aydan itibaren 'Atlanamayan Reklamlar' özelliği geliyor, kapatmak mümkün olmayacak

Instagram'a bu aydan itibaren 'Atlanamayan Reklamlar' özelliği geliyor, kapatmak mümkün olmayacak

SpaceX ve Tesla'nın sahibi, dünyaca ünlü ABD'li girişimci Elon Musk'ın satın alarak Twitter olan ismini değiştirdiği X, devrim gibi bir değişikliğe gidiyor. Yeni eklenmesi planlanan özellikle X, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriklerini tek bir sekme altında izlemeyi mümkün kılmayı hedefliyor.

TARİH VERİLDİ

Söz konusu özelliğin eklense planlanan tarih de belli oldu. Şirket yönetiminden sızan bilgilere göre beta sürümünün bu yaz sonunda seçilmiş bir kullanıcı grubuna sunulması bekleniyor.

Söz konusu girişim, Musk'ın Ekim 2022'de platformu satın almasından bu yana gerçekleşen vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor

Bir zamanlar Twitter'a entegre edilen kısa biçimli video uygulaması olan Vine konsepti benzer şekilde atılmış bir adımdı.

MUSK ANKET YAPMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında Musk, X hesabındaki yaklaşık 186 milyon takipçisi arasında düzenlediği ankettte, Vine özelliğinin geri getirilip getirilmemesi sorusunu sormuş ve katılımcıların neredeyse yüzde 70'i bu fikre olumlu oy vermişti.

Vine, en çok revaçta olduğu dönemde 200 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak bu popülariteye rağmen Twitter, Vine'dan isteği şekilde gelir elde edemedi ve bu durum Vine'ın 2017'de kapanmasıyla sonuçlandı.

Diğer yandan olası TikTok yasağı, milyonlarca Amerikalının video paylaşımı X'i tercih etmesi anlamına gelebilir.