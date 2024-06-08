Yabani otla mücadelede yeni dönem: Yapay zeka destekli tarım robotu tanıtıldı

08 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:43

Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hayrettin Toylan, dünya nüfusunun hızla artmasıyla gıda talebinde de artış yaşandığını belirtti.

ROBOT OTONOM HAREKET EDEBİLİYOR

Toylan, tarımın artık daha fazla önem kazandığını ifade etti. Tarımsal üretimde de daha sağlıklı gıdaya erişilmesi için ilaç kullanımını önlemek ve maliyetleri düşürmek amacıyla öğrenciler tarafından yapay zekaya sahip otonom robot geliştirildiğini söyledi.

Otonom robotun, derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmasına sahip olduğunu anlatan Toylan, yapay zeka temelli otonom aracın, tarımsal maliyetleri minimize etmek için geliştirilerek yabani otları ayıkladığını belirtti.

Aracın görüntü işleme yazılımları yardımıyla yabani otları algıladığını ve daha sonra bir lazer yardımıyla tarımsal ilaç kullanılmadan yabani otların yok edilmesini sağladığını kaydeden Toylan, aracın bu işlemi yaparken otonom hareket ettiğine dikkati çekti. "Bunun için de üzerindeki LİDAR yardımıyla haritalandırma yapıyor. Böylelikle otonom olarak görevini icra edebiliyor" diye konuştu.

GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIM VE DONANIMA SAHİP

TÜBİTAK tarafından desteklenen robot üretiminin geliştirilebilir yazılım ve donanıma sahip olduğunu ekleyen Toylan, robotun prototip amaçlı üretildiğini ve başarı sağlandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Hem gelişmiş yazılımları içerisinde barındırıp hem de tarımsal uygulamalarda çiftçiye yardım etmesi amaçlanmakta ve hedeflenmektedir. Endüstride ve tarım alanında kullanılabilmesi için daha da geliştirilmesi gerekir. Uluslararası alanlarda bu tür uygulamaların kullanıldığı örnekleri görüyoruz. Yabani otların algılanmasında lazerle yakılması işlemi tarımsal alanda pestisit gibi kimyasalların kullanılmasının önüne geçiliyor. Bu tür çalışmaların da insan sağlığına faydası olacaktır."

Toylan, robotun ticarileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.