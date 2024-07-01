Yakında piyasaya sürülecek! Akıllı telefonlar arasında en güçlüsü

01 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:06

Dikkat! Bu hatayı yapmayın... Cep telefonunu kaybetti, 100 bin TL'den oldu

Dikkat! Bu hatayı yapmayın... Cep telefonunu kaybetti, 100 bin TL'den oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, yakında piyasaya sürmek istediği yeni oyun telefonu Red Magic 9S Pro+ modelini NX769S_V2A kod adıyla Antutu testlerinde ortaya çıkardı. Telefonun 3 Temmuz'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AnTuTu benchmark listesinde işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olarak görünüyor. Ancak şirket, bu işlemcinin "Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version" yonga seti olarak bilinen hız aşırtmalı bir versiyonunun kullanılacağını daha öncesinde doğrulamıştı. Bu versiyon Samsung Galaxy S24 serisindeki Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setinin benzer parçası.

BİR AKILLI TELEFONUN ALDIĞI EN YÜKSEK PUAN

AnTuTu'nun Weibo'da yayınladığı benchmark sonuçlarına göre telefon, 2,4 milyon puanla bir akıllı telefonun şimdiye kadar aldığı en yüksek puanı alarak listenin zirvesine yerleşti. Red Magic 9S Pro+ AnTuTu'da tamı tamına 2.369.542 gibi çarpıcı bir puan aldı.

AnTuTu testi, telefonun dört bileşenini ölçüyor: CPU, GPU, bellek hızı ve kullanıcı deneyimi (UX). AnTuTu kıyaslamasındaki toplam 2.369.542 puanın CPU kısmı 485.363, GPU 979.908, bellek hızı 507.149 ve UX 397.122 puan olarak öne çıkıyor.

Galaxy S24 Ultra ve Nubia Red Magic 9S Pro+ arasında bu kadar büyük bir fark olması, Nubia'nın 24GB LPPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama yapılandırması ile test edilmiş olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Telefonun yavaşlama sorunlarını azaltmak için gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olması bekleniyor.