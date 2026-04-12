Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yakıtsız uzay araçları geliyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.04.2026
10:15
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 10:15
1
Uzay araştırmalarında en büyük sınırların başında hep aynı mesele geldi: yakıt. Bir uzay aracının hareket edebilmesi için yanında yakıt taşıması, onu itkiye dönüştürmesi ve görev boyunca bunu dikkatle yönetmesi gerekiyor. Ama Avrupa Uzay Ajansı’nın öncülüğünde yapılan yeni bir deney, bu tabloyu değiştirebilecek bir ihtimali gündeme taşıdı.

Araştırmaya göre lazer ışınlarıyla harekete geçirilen grafen aerojeller, gelecekte yakıtsız uzay görevlerinin kapısını aralayabilir. Kulağa sıra dışı geliyor, ama deneyin ortaya koyduğu sonuçlar azımsanacak gibi değil.

2
MİKRO YERÇEKİMİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Deney, Mayıs 2025’te ESA’nın parabolik uçuşu sırasında gerçekleştirildi. Kısa süreli ağırlıksızlık ortamı oluşturularak uzay koşulları taklit edildi. Uluslararası araştırma ekibi de bu sırada, grafen tabakalarından oluşan üç boyutlu grafen aerojelleri vakum odasına yerleştirdi ve mikro yerçekimi anlarında bu malzemeleri sürekli lazer ışınına maruz bıraktı.

İşte dikkat çeken nokta da burada ortaya çıktı. Deney sırasında kullanılan üç küçük grafen aerojel küpü, lazer ışınıyla temas eder etmez ileri doğru hızla hareket etti. Verilere göre yalnızca 30 milisaniyelik bir sürede yüksek ivmelenme sağlandı. Süreç yüksek hızlı kameralarla kaydedildi, görüntüler de analiz için 10 kat yavaşlatıldı.

ESA proje bilimcisi Marco Braibanti, ivmelenmenin insan göz kırpmasından bile kısa bir sürede gerçekleştiğini belirtiyor. Üstelik lazer gücü arttıkça hareketin şiddeti de belirgin biçimde yükseliyor. Yani sistem, en azından deney ölçeğinde, net bir tepki veriyor.

3
DÜNYA’DA ZAYIF, UZAYDA GÜÇLÜ

Araştırmanın belki de en ilginç taraflarından biri, bu etkinin Dünya koşullarında neredeyse fark edilememesi. Yerçekimi baskın olduğunda grafen aerojellerin hareketi oldukça sınırlı kalıyor. Mikro yerçekimi ortamında ise ışık temelli itki görünür ve etkili hale geliyor.

ESA’ya göre bu da önemli bir işaret. Çünkü ışıkla itki üretimi; hız, itki gücü ve menzil açısından gerçek potansiyeline ancak uzay koşullarında ulaşabiliyor. Kısacası teknoloji, laboratuvardan çok uzay boşluğuna ait görünüyor.

4
IŞIK BU KEZ “GAZ PEDALI” GİBİ ÇALIŞTI

Deneyin bir başka önemli sonucu da kontrol meselesi oldu. Araştırmacılar, ışığın yalnızca itki üretmediğini, aynı zamanda hassas yönlendirme imkânı da sunduğunu gördü. Lazerin gücü arttıkça ivme yükseldi, darbe sona erdiğinde ise hız kademeli olarak düştü.

Bu da ışığın adeta bir “gaz pedalı” gibi davranabileceğini gösteriyor. Doğrusu, bu ayrıntı özellikle uydu teknolojileri açısından oldukça önemli. Çünkü bugün uydular yönlerini korumak için küçük iticilere ihtiyaç duyuyor ve yakıtları tükendiğinde görev kabiliyetleri ciddi biçimde azalıyor.

5
UYDULAR İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ OLABİLİR

Yeni yaklaşım, yakıt tanklarına ihtiyaç duymayan ve ışıkla yönlendirilebilen uydu sistemlerini mümkün hale getirebilir. Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte güneş yelkenleriyle birlikte kullanılabileceğini de düşünüyor. Böyle bir kombinasyon, uzay araçlarının yönlendirilmesinde yepyeni bir standardın önünü açabilir.

ESA’dan malzeme fiziği ve kimyası mühendisi Ugo Lafont da gelişmenin önemine dikkat çekiyor. Lafont’a göre grafen aerojeller, uzay görevlerinde hem yakıt ihtiyacını hem de donanım yükünü azaltabilecek yenilikçi bir çözüm sunuyor. Yani mesele yalnızca hareket etmek değil; daha hafif, daha verimli ve daha uzun ömürlü sistemler kurabilmek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.