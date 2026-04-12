Yakıtsız uzay araçları geliyor

Uzay araştırmalarında en büyük sınırların başında hep aynı mesele geldi: yakıt. Bir uzay aracının hareket edebilmesi için yanında yakıt taşıması, onu itkiye dönüştürmesi ve görev boyunca bunu dikkatle yönetmesi gerekiyor. Ama Avrupa Uzay Ajansı’nın öncülüğünde yapılan yeni bir deney, bu tabloyu değiştirebilecek bir ihtimali gündeme taşıdı.

Araştırmaya göre lazer ışınlarıyla harekete geçirilen grafen aerojeller, gelecekte yakıtsız uzay görevlerinin kapısını aralayabilir. Kulağa sıra dışı geliyor, ama deneyin ortaya koyduğu sonuçlar azımsanacak gibi değil.