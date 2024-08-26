Yakıt tasarruflu araçlar, yeni yöntem sonrası artacak! Hafif çelikler, benzin fiyatlarını etkiliyor

26 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:12

Otomotiv endüstrisi, hem yakıt tasarrufunu artırmayı hem de benzin fiyatlarının etkilerini azaltmayı hedefleyen çözümler arayışında. Bu çabaların merkezinde ise araçların ağırlığını azaltarak yakıt verimliliğini artıran yeni çelik türleri yer alıyor. Bu teknolojiler, hafif malzemelerle araçların performansını artırırken bu sayede benzin fiyatlarının ekonomik etkilerini hafifletmeyi vaat ediyor.

YENİ ÇELİK TÜRÜ, YAKIT TASARRUFLU ARAÇLAR ÜRETMEK İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN NİTELİĞİNDE

Knowable Magazine'nin haberine göre, elektrikli araçların popülaritesinin artmasıyla birlikte daha hafif malzemelere duyulan ihtiyaç da giderek artıyor. Batarya ile çalışan bu araçlar, sınırlı elektrik şarjlarıyla daha uzun menziller sunabilmek için hafif ve güçlü malzemelere ihtiyaç duyuyor.

Ancak araç güvenliği bu süreçte ödün verilemeyecek bir konu olarak öne çıkıyor. Otomobil üreticileri ise daha hafif araç gövdeleri geliştirirken, aynı zamanda bu gövdelerin eski, daha ağır tasarımlar kadar güvenli olmasını sağlamak için yoğun bir çaba harcıyor.

Otomobillerde son yıllarda yüksek mukavemetli çeliklerin kullanımı yaygınlaşmış durumda. Ancak bu çelikler her ne kadar dayanıklı olsalar da araçların ağırlığını önemli ölçüde azaltamıyor. Bu nedenle bilim insanları, çeliği oluşturan demiri diğer bileşenlerle karıştırarak daha hafif ve dayanıklı malzemeler üretmenin yollarını arıyor.

Amaçlanan şey ise hem yakıt verimliliğini artırmak hem de çarpışma anında aracın gövdesinin sağlam kalmasını sağlamak.

Bu kapsamda aracın ağırlığını azaltmak ve daha yakıt tasarruflu otomobiller üretmek için hafif polimerlerle, karbon fiberle döndürülmüş iç ve alt gövdeyi birleştirerek yeni bir çelik türü oluşturuldu.

Yeni çelik türlerinden yapılmış otomobillerin, hem daha güçlü hem de daha hafif olduğu, aynı zamanda da çok daha yakıt tasarruflu araçların üretilmesini sağladığı ifade edildi. Ancak bu yöntemin araçlara entegre edilebilmesi için hâlâ zamana ihtiyaç olduğuna da dikkat çekildi.

Bu yöntemin kullanıldığı otomobillerin yaygınlaşması ile sürücülerin ödediği benzin fiyatları da düşebilir.