Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yandex Harita kullananlar dikkat! Türkiye güncellemesi yayınlandı

Yandex Maps, Türkiye'deki kullanıcı deneyimini baştan aşağı yeniledi. Yeni tasarımıyla hem göze hitap ediyor hem de şehirde yol bulmayı kolaylaştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yandex Harita kullananlar dikkat! Türkiye güncellemesi yayınlandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 17:44

Yandex Maps, İstanbul'da sürücüler için sunduğu detaylı HD harita deneyimini şimdi tüm kullanıcılar için genişletiyor. Artık yalnızca araç sürücüleri değil; yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları da uygulamadan daha fazla fayda sağlayabilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte, İstanbul'da alt geçitler mor renkle vurgulanıyor, yollar ise gri tonlarda daha sade ve net bir görünümle sunuluyor. Bu sayede harita üzerindeki yön bulma süreci daha sezgisel hale geliyor.

Yandex Harita kullananlar dikkat! Türkiye güncellemesi yayınlandı

GÖRSEL NAVİGASYONDA BÜYÜK ADIM

Yandex Maps’in yeni tasarımı, yüksek kontrastlı renkler ve büyütülmüş yazı tipleriyle harita okumayı kolaylaştırıyor. Sokak isimleri daha kalın ve okunabilir bir fontla gösterilirken, Galata Kulesi ve Ayasofya gibi önemli yapılar artık fotoğraf simgeleriyle haritada yer alıyor. Böylece kullanıcılar sadece yazılara bakarak değil, görsellere bakarak da yönlerini tayin edebiliyor.

Yandex Harita kullananlar dikkat! Türkiye güncellemesi yayınlandı

YENİ ARAYÜZ TÜM PLATFORMLARDA YAYINDA

Yandex Maps’in yenilenen görünümü Android, iOS ve web sürümlerinde kullanıma açıldı. Özellikle İstanbul’daki şerit detaylarını net bir şekilde sunan HD harita özelliği, yakın zamanda Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine de gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Android 16 resmen yayınlandı: Özellikleri ve desteklenen modeller
'Şehir katili' astreoit Ay'a yaklaşıyor! Çarpma ihtimali yükseldi
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.