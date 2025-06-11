Yandex Harita kullananlar dikkat! Türkiye güncellemesi yayınlandı

Yandex Maps, Türkiye'deki kullanıcı deneyimini baştan aşağı yeniledi. Yeni tasarımıyla hem göze hitap ediyor hem de şehirde yol bulmayı kolaylaştırıyor.

Yandex Maps, İstanbul'da sürücüler için sunduğu detaylı HD harita deneyimini şimdi tüm kullanıcılar için genişletiyor. Artık yalnızca araç sürücüleri değil; yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları da uygulamadan daha fazla fayda sağlayabilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte, İstanbul'da alt geçitler mor renkle vurgulanıyor, yollar ise gri tonlarda daha sade ve net bir görünümle sunuluyor. Bu sayede harita üzerindeki yön bulma süreci daha sezgisel hale geliyor.

GÖRSEL NAVİGASYONDA BÜYÜK ADIM

Yandex Maps’in yeni tasarımı, yüksek kontrastlı renkler ve büyütülmüş yazı tipleriyle harita okumayı kolaylaştırıyor. Sokak isimleri daha kalın ve okunabilir bir fontla gösterilirken, Galata Kulesi ve Ayasofya gibi önemli yapılar artık fotoğraf simgeleriyle haritada yer alıyor. Böylece kullanıcılar sadece yazılara bakarak değil, görsellere bakarak da yönlerini tayin edebiliyor.

YENİ ARAYÜZ TÜM PLATFORMLARDA YAYINDA

Yandex Maps’in yenilenen görünümü Android, iOS ve web sürümlerinde kullanıma açıldı. Özellikle İstanbul’daki şerit detaylarını net bir şekilde sunan HD harita özelliği, yakın zamanda Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine de gelecek.