Yandex'ten Türkiye'ye özel yapay zekalı arama motoru: Yazeka

18 Aralık 2024 00:46 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 00:50

Yandex Türkiye’ye özel yapay zeka programı "Yazeka ile Yandex Search" hizmetinin tanıtımını yaptı. Yapay zekalı arama motoru uygulamasını geliştiren şirket sayesinde kullanıcılar diyalog da kurabilecek.

Yandex Türk kullanıcılar için geliştirdiği yapay zeka destekli arama motoru "Yazeka ile Yandex Search" hizmetini tanıttı. Android ve masaüstü platformlarda hizmete açılan sistem, karmaşık sorgulara hızlı ve özetlenmiş yanıtlar sunmayı hedefliyor. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı açıklandı.

Yapay zeka teknolojisiyle entegre edilen sistem, kullanıcıların doğal dilde sorgu yapmasına olanak tanırken, güvenilir kaynaklardan alıntılarla desteklenmiş kapsamlı yanıtlar sağlıyor. Ayrıca, kullanıcılar ek bilgi talep ederek arama motoruyla "diyalog" başlatabiliyor.

YENİ BİR ARAMA ÇAĞI

Yandex Search Türkiye​ Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Yazeka'nın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, arama motorlarının artık yalnızca bilgi edinme aracı olmanın ötesine geçtiğini belirtti.

Popovskiy "Yeni bir arama çağına adım atıyoruz. Arama motorları, yerel bağlam ve kültürü dikkate alarak karmaşık sorulara yanıt veren bir bulma motoruna dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, sistemin geleneksel arama motorlarını "bulma motoru" olarak dönüştürdüğünü vurguladı. "Yazeka, bilgiye erişimi hızlandırarak karar verme sürecini kolaylaştırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise, Türkiye'nin stratejik konumunun Yandex gibi uluslararası firmalar için bölgesel bir üs haline geldiğini belirterek, Türkiye'deki yatırımları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.